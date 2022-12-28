Опять в зюзю. Как спасти себя от похмелья на новогодние праздники

Так сложилось, что во время больших праздников, которые сопровождаются выходными, люди часто устраивают застолья с большим количеством еды и алкоголя. Как итог — гудящая голова наутро, слабость и прочие неприятные симптомы похмелья. Конечно, лучше вообще отказаться от спиртного, потому что даже небольшая доза наносит вред организму. Но если вы всё-таки хотите встретить Новый год с шампанским и прочими алкогольными напитками, то читайте в нашем материале, как избежать тяжелых последствий. Об основных правилах корреспонденту НГС рассказали новосибирские врачи-терапевты Елена Обут и Виктория Варварич.
«Основа основ — не пить на голодный желудок»
Елена Обут — заведующая терапевтическим отделением центра семейной медицины «Здравица».
Похмелье проявляется симптомами интоксикации: головная боль, повышенная потливость, тремор рук, тошнота, у кого-то она может заканчиваться рвотой. Возможна тяжесть в голове и общее недомогание, так называемая «разбитость», когда человек не способен концентрировать внимание, принимать решения.
Есть некоторые способы предотвратить или немного снизить симптомы интоксикации. Но они не помогут, если выпить или смешать много алкоголя. Во-первых, нельзя употреблять спиртное на голодный желудок. Лучше всего перед празднованием поесть каши, так как в ней содержится много сложных углеводов. Она долго будет расщепляться и защищать от воздействия алкоголя. В кашу стоит добавить немного масла, которое также замедлит всасывание спиртного.
— Можно съесть холодец. В нем есть и белок, который долго расщепляется, и жир, обладающий обволакивающим свойством. Можно даже бутерброды из цельнозернового хлеба с небольшим количеством масла или творожного сыра, рыбой или сыром. Основа основ — не пить на голодный желудок, — говорит врач Елена Обут.
При этом перед употреблением спиртного нельзя перекусывать острыми продуктами, потому что они агрессивно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. Это может привести к воспалению поджелудочной железы. Также до и во время застолья не стоит есть сладости. Они усиливают токсическое действие алкоголя.
Елена Обут рекомендует закусывать алкоголь белковой пищей — мясной или сырной нарезкой. Также подойдут овощи, так как в них содержится клетчатка. При этом овощные салаты лучше не заправлять майонезом, а предпочесть ему оливковое масло или сметану.
Сорбенты, по словам Елены Обут, стоит принимать во время застолья, когда человек уже понимает, что его самочувствие начинает ухудшаться. Наиболее эффективные — «Полисорб», «Энтеросгель», «Смекта». В случае, если их нет, можно использовать активированный уголь, но он нейтрализует меньше вредных веществ, чем остальные препараты. Также, при отсутствии аллергии, примерно за неделю до вечеринки можно начать пить витамины C и группы B. Из-за приема алкоголя они выводятся из организма, что усиливает похмелье. Если вы перебрали со спиртным, то их стоит пропить и в течение недели после этого.
Если похмелье всё-таки началось, то от головной боли врач рекомендует использовать аспирин. Он также помогает разжижать кровь, что полезно
— Помните — безвредной дозы алкоголя не бывает. В любой дозировке он будет оказывать токсическое действие, поэтому лучше его избегать.
«Не нужно смешивать»
Виктория Варварич — врач-терапевт клиники «Clean clinic».
По словам Виктории Варварич, каждый человек должен знать свою меру алкоголя, которая не скажется на его самочувствии. Она зависит от возраста, веса, состояния здоровья. Но лучше просто не злоупотреблять и остановиться на паре бокалов какого-либо напитка.
Специалист также отметила, что перед застольем можно принять сорбенты, самый простой из которых — активированный уголь.
— На голодный желудок нежелательно пить. Можно закусывать лимоном, потому что он ускоряет метаболизм алкоголя, легкой пищей, салатами. Жирной, сладкой пищи должно быть в меру. Не нужно смешивать алкогольные напитки в течение вечера, стоит придерживаться одного. Если вы начинаете чередовать напитки, еще и с разным «градусом», то будет нехорошо. Лучше не злоупотреблять и придерживаться одного напитка, — объяснила специалист.
Если человек всё-таки просыпается с похмельем, то врач рекомендует пить больше воды, принять сорбент, есть легкую еду, например, куриный суп. Она также отметила, что можно обратиться к специалистам, чтобы сделать капельницы, которые содержат электролиты, а также помогают вывести токсины из тканей.
Сколько бы врачи ни говорили о вреде алкоголя, люди всё равно продолжают его покупать. Один из самых популярных напитков перед Новым годом — шампанское. Редакция НГС вслепую протестировала несколько марок. Рассказываем, какое оказалось самым выгодным по соотношению цена — качество.