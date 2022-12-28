Опять в зюзю. Как спасти себя от похмелья на новогодние праздники

«Основа основ — не пить на голодный желудок»

Елена Обут — заведующая терапевтическим отделением центра семейной медицины «Здравица».

Похмелье проявляется симптомами интоксикации: головная боль, повышенная потливость, тремор рук, тошнота, у кого-то она может заканчиваться рвотой. Возможна тяжесть в голове и общее недомогание, так называемая «разбитость», когда человек не способен концентрировать внимание, принимать решения.



Есть некоторые способы предотвратить или немного снизить симптомы интоксикации. Но они не помогут, если выпить или смешать много алкоголя. Во-первых, нельзя употреблять спиртное на голодный желудок. Лучше всего перед празднованием поесть каши, так как в ней содержится много сложных углеводов. Она долго будет расщепляться и защищать от воздействия алкоголя. В кашу стоит добавить немного масла, которое также замедлит всасывание спиртного.

