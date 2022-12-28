В каких ЗАГСах новосибирцы смогут зарегистрировать детей в новогодние праздники — график работы отделений

Управление по делам ЗАГС Новосибирска опубликовало график работы в грядущие новогодние праздники. Так, в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года регистрацию рождения и установления отцовства будут проводить в 4 отделениях:
- Ленинского района (ул. Троллейная,
д. 15/1) и Октябрьского района (ул. Нижегородская, д. 27) с 09:00 до 17:00 — 4 января 2023 года;
- Калининского района (ул. Б. Хмельницкого,
д. 10) и Советского (пр. Академика Лаврентьева, д. 14) с 09:00 до 17:00 — 6 января 2023 года.
Регистрацию смертей будут проводить в отделениях по адресам улица Потанинская, 42/1, улица Немировича-Данченко, 134. Время работы — с 09:00 до 17:00, перерыв на обед — с 13:00 до 13:48. Регистрацию будут проводить во все дни, кроме 1 января.
Отметим, что 31 декабря 2022 года отделы ЗАГСа не работают.
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