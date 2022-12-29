Полки магазинов Новосибирска завалены структурированной икрой: что это такое и можно ли есть — видео и эксперимент

Полки новосибирских магазинов ломятся от продуктов в преддверии Нового года. Для многих праздничный стол без красной икры совсем непраздничный. В этом году цена на настоящую икру выросла, и продукт стал еще менее доступным. Производители решили компенсировать это икрой структурированной. Ею буквально завалены полки в магазинах. Но это не настоящая икра и не искусственная. Разбираемся, что это такое, можно ли ее есть и проводим эксперимент.
Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой. Как заявляют производители, для ее изготовления берется настоящая икра некондиционной формы. Поврежденная, маленькая и
Икру перемешивают, добавляют красители, ароматизаторы, желатин, консерванты и создают заново икринки. Они получаются ровными, упругими и очень похожими на настоящие, но при этом не полностью искусственными или имитированными. Искусственная икра обычно изготавливается из рыбного бульона, морских водорослей и даже с добавлением овощей.
— По большому счету пищевая ценность и польза икры одинакова независимо от ее цены и видовой принадлежности. Пищевая ценность даже искусственной икры может быть достаточно высокой, если ее изготовили из качественных продуктов, — объяснил Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз. — И польза будет примерно такая же, как от натуральной. Но химические красители и усилители вкуса не могут быть полезны и иногда вызывают аллергические реакции.
Он добавил, что красная икра не является продуктом первой необходимости и рацион здорового человека без нее никак не пострадает. А структурированная икра может быть просто маркетинговым ходом.
— Искусственную икру можно сделать дома и самим — селедочный рассол, подсолнечное масло, пищевые красители и желатин. Вот и всё. Никакого вреда в ней нет, если используются натуральные ингредиенты. Кто даст гарантию, что структурированная икра сделана из откалиброванной икры, а не такая же обычная имитация? У нас отсутствует государственный надзор. А то, что написано на этикетке, — на заборе тоже много что написано. У нас огромное количество фальсификата, — отметил эксперт.
Ненастоящая икра должна стоить намного дешевле. Средняя цена структурированной икры в магазинах — около 149–250 рублей за банку. Настоящая стоит около 500–600 рублей за банку примерно в 90–100 граммов.
Многие считают, что синонимом «структурированной» является «отборная». Структурированную икру нельзя называть икрой — это икорное рыбное изделие.
Внимательно смотрите на баночку и следите, чтобы в консервантах не было Е-239 — уротропина. Он придает горечь икре и опасен для здоровья.
— Уротропин как пищевая добавка с 2008 года был запрещен, так как при разложении в кислой среде желудка из него выделяются ядовитые токсические вещества — формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, — перечислили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Баночки икры и икорного изделия очень похожи друг на друга. Одна цветовая гамма, яркая надпись «икра». Не ленитесь потратить чуть больше времени для тщательного изучения продукта.
Мы открыли баночку структурированной икры. На вид она оказалась светлее натуральной. Икринки слишком упругие и маслянистые. Сильный рыбный запах сразу выдает ненастоящую икру. Обычно в качестве ароматизаторов используются селедочные молоки, а у них очень резкий запах. На вкус икринки слишком упругие, не лопаются, как натуральные. А вкус у структурированной икры слабый, ненасыщенный.
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