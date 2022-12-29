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Полки магазинов Новосибирска завалены структурированной икрой: что это такое и можно ли есть — видео и эксперимент

Разбираемся, как делают структурированную икру

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Структурированная икра лежит вперемежку с настоящей и, несмотря на состав, остается искусственно сделанным продуктом

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Полки новосибирских магазинов ломятся от продуктов в преддверии Нового года. Для многих праздничный стол без красной икры совсем непраздничный. В этом году цена на настоящую икру выросла, и продукт стал еще менее доступным. Производители решили компенсировать это икрой структурированной. Ею буквально завалены полки в магазинах. Но это не настоящая икра и не искусственная. Разбираемся, что это такое, можно ли ее есть и проводим эксперимент.

Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой. Как заявляют производители, для ее изготовления берется настоящая икра некондиционной формы. Поврежденная, маленькая и т. д. В общем та, которую не продашь полноценно.

Икру перемешивают, добавляют красители, ароматизаторы, желатин, консерванты и создают заново икринки. Они получаются ровными, упругими и очень похожими на настоящие, но при этом не полностью искусственными или имитированными. Искусственная икра обычно изготавливается из рыбного бульона, морских водорослей и даже с добавлением овощей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Объясняем за 3 минуты, что такое структурированная икра и как ее отличить от настоящей (и проводим эксперимент по поиску в ней натурального продукта)

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня, Анна Богданова

— По большому счету пищевая ценность и польза икры одинакова независимо от ее цены и видовой принадлежности. Пищевая ценность даже искусственной икры может быть достаточно высокой, если ее изготовили из качественных продуктов, — объяснил Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз. — И польза будет примерно такая же, как от натуральной. Но химические красители и усилители вкуса не могут быть полезны и иногда вызывают аллергические реакции.

Он добавил, что красная икра не является продуктом первой необходимости и рацион здорового человека без нее никак не пострадает. А структурированная икра может быть просто маркетинговым ходом.

— Искусственную икру можно сделать дома и самим — селедочный рассол, подсолнечное масло, пищевые красители и желатин. Вот и всё. Никакого вреда в ней нет, если используются натуральные ингредиенты. Кто даст гарантию, что структурированная икра сделана из откалиброванной икры, а не такая же обычная имитация? У нас отсутствует государственный надзор. А то, что написано на этикетке, — на заборе тоже много что написано. У нас огромное количество фальсификата, — отметил эксперт.

Ненастоящая икра должна стоить намного дешевле. Средняя цена структурированной икры в магазинах — около 149–250 рублей за банку. Настоящая стоит около 500–600 рублей за банку примерно в 90–100 граммов.

В «Мария-Ра» цены на структурированной икре не оказалось. Пришлось уточнять на кассе. Баночка — <nobr class="_">149 рублей</nobr>

В «Мария-Ра» цены на структурированной икре не оказалось. Пришлось уточнять на кассе. Баночка — 149 рублей

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В «Магните» оказалась имитированная икра с различными добавками

В «Магните» оказалась имитированная икра с различными добавками

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Многие считают, что синонимом «структурированной» является «отборная». Структурированную икру нельзя называть икрой — это икорное рыбное изделие.

Внимательно смотрите на баночку и следите, чтобы в консервантах не было Е-239 — уротропина. Он придает горечь икре и опасен для здоровья.

— Уротропин как пищевая добавка с 2008 года был запрещен, так как при разложении в кислой среде желудка из него выделяются ядовитые токсические вещества — формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, — перечислили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.

Баночки икры и икорного изделия очень похожи друг на друга. Одна цветовая гамма, яркая надпись «икра». Не ленитесь потратить чуть больше времени для тщательного изучения продукта.

В «Пятерочке» нужно быть внимательным и не взять вместо акционной икры структурированную, которая занимает и верхнюю, и нижнюю полку и стоит <nobr class="_">259 рублей</nobr>

В «Пятерочке» нужно быть внимательным и не взять вместо акционной икры структурированную, которая занимает и верхнюю, и нижнюю полку и стоит 259 рублей

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Цены на настоящую икру в «Универсаме» — от <nobr class="_">500 рублей</nobr>. Есть баночки и по <nobr class="_">4000 рублей</nobr>

Цены на настоящую икру в «Универсаме» — от 500 рублей. Есть баночки и по 4000 рублей

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Мы открыли баночку структурированной икры. На вид она оказалась светлее натуральной. Икринки слишком упругие и маслянистые. Сильный рыбный запах сразу выдает ненастоящую икру. Обычно в качестве ароматизаторов используются селедочные молоки, а у них очень резкий запах. На вкус икринки слишком упругие, не лопаются, как натуральные. А вкус у структурированной икры слабый, ненасыщенный.

Вид у структурированной икры неплохой

Вид у структурированной икры неплохой

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Мы даже приготовили бутерброды с маслом, но увы, такая икра слетела с них очень быстро, потому что не клейкая, а упругая и маслянистая

Мы даже приготовили бутерброды с маслом, но увы, такая икра слетела с них очень быстро, потому что не клейкая, а упругая и маслянистая

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При контакте с горячей водой бульон стал чуть белым, поэтому можно предположить, что какой-то белок есть в этом продукте. Но вода стала ярко-оранжевой, а икринки жесткими

При контакте с горячей водой бульон стал чуть белым, поэтому можно предположить, что какой-то белок есть в этом продукте. Но вода стала ярко-оранжевой, а икринки жесткими

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Вот такой оранжевый суп у нас получился. Икринки раздавить было непросто

Вот такой оранжевый суп у нас получился. Икринки раздавить было непросто

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Сохраните себе эту памятку с описанием того, какой должна быть настоящая красная икра

Сохраните себе эту памятку с описанием того, какой должна быть настоящая красная икра

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Мы узнали у экспертов, с чем лучше всего подавать красную икру, а что категорически нельзя с ней сочетать и какой алкоголь выбрать. Также приводим несколько простых рецептов очень эффектных закусок, если вы хотите поразить своих гостей.

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