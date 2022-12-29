Полки магазинов Новосибирска завалены структурированной икрой: что это такое и можно ли есть — видео и эксперимент

Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой. Как заявляют производители, для ее изготовления берется настоящая икра некондиционной формы. Поврежденная, маленькая и т. д. В общем та, которую не продашь полноценно.

Икру перемешивают, добавляют красители, ароматизаторы, желатин, консерванты и создают заново икринки. Они получаются ровными, упругими и очень похожими на настоящие, но при этом не полностью искусственными или имитированными. Искусственная икра обычно изготавливается из рыбного бульона, морских водорослей и даже с добавлением овощей.