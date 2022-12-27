«Будь счастлива, малышка»: у уехавшей из России депутата Хельги Пироговой родилась дочь

В июле следователи завели уголовное дело на Хельгу Пирогову по «факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Это произошло после того, как она опубликовала на своей странице высказывание о военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил России для участия в специальной военной операции на территории Украины.

