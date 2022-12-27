«Будь счастлива, малышка»: у уехавшей из России депутата Хельги Пироговой родилась дочь

У депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая сейчас живет за границей, родилась дочь. Она написала об этом на своей странице в соцсети.
— Эволюция, конечно, очень не продумала процесс родов, но это становится маловажным, если в итоге получается целый классный человек. В мире стало еще одной девчонкой больше, будь счастлива, малышка, и не ругайся, когда будет трудно собрать друзей между Рождеством и Новым годом, — сообщила Хельга Пирогова на странице в Facebook (деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ).
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В июле следователи завели уголовное дело на Хельгу Пирогову по «факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Это произошло после того, как она опубликовала на своей странице высказывание о военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил России для участия в специальной военной операции на территории Украины.
Проверку высказывания Хельги Пироговой поручил провести глава СК РФ Александр Бастрыкин. После возбуждения уголовного дела депутат покинула Россию.