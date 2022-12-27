Больше десятка пожарных машин собрались на площади Ленина — что там происходит

Обновлено: в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирску сообщили, что сегодня на площади Ленина состоится торжественный развод пожарных машин.

— 27 декабря традиционно осуществляется торжественный развод пожарно-спасательных подразделений в рамках Дня спасателя, — рассказали в МЧС.



Там добавили, что на площади Ленина собрались пожарные подразделения, руководство области и города. Они наградят отличившихся сотрудников МЧС.