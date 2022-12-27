Больше десятка пожарных машин собрались на площади Ленина — что там происходит

Утром 27 декабря на площади Ленина в Новосибирске заметили больше десятка пожарных машин.
— Я насчитала 14, плюс машины МАСС и катер спасателей, — написала в редакцию читательница.
Официальный телеграм-канал ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщает, что сегодня День спасателя.
— Минувший год — это более 12 тысяч реагирований на тушение пожаров, более 1400 выездов на дорожно-транспортные происшествия, около 100 случаев оказания помощи на воде, множество поисково-спасательных работ в природной среде. Главный же итог вашей деятельности — 708 спасенных человеческих жизней! — говорится в посте.