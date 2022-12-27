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Больше десятка пожарных машин собрались на площади Ленина — что там происходит

Машины выстроились в ровные ряды

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Машины заметили рано утром

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Утром 27 декабря на площади Ленина в Новосибирске заметили больше десятка пожарных машин.

— Я насчитала 14, плюс машины МАСС и катер спасателей, — написала в редакцию читательница.

Официальный телеграм-канал ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщает, что сегодня День спасателя.

— Минувший год — это более 12 тысяч реагирований на тушение пожаров, более 1400 выездов на дорожно-транспортные происшествия, около 100 случаев оказания помощи на воде, множество поисково-спасательных работ в природной среде. Главный же итог вашей деятельности — 708 спасенных человеческих жизней! — говорится в посте.

Кроме машин на площади заметили спасательный катер

Кроме машин на площади заметили спасательный катер

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Сегодня в России отмечают День спасателя

Сегодня в России отмечают День спасателя

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Обновлено: в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирску сообщили, что сегодня на площади Ленина состоится торжественный развод пожарных машин.
— 27 декабря традиционно осуществляется торжественный развод пожарно-спасательных подразделений в рамках Дня спасателя, — рассказали в МЧС.

Там добавили, что на площади Ленина собрались пожарные подразделения, руководство области и города. Они наградят отличившихся сотрудников МЧС.

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