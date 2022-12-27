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Новый год 2023 в НСООбзор

Дешево и сердито: идеи для подарков за 500 рублей в Новосибирске — есть ли что-то, кроме мыла

Корреспондент НГС прошлась по ТРЦ и новогодним ярмаркам

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В преддверии праздников в ТРЦ появились ярмарки

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Выбрать подарок, который обрадует дорогого вам человека, почти всегда дело непростое. Особенно когда ограничен в бюджете. ТРЦ в последние дни заполнены толпами, которые рыщут в поисках того самого подарка, а на свободных площадках появились новогодние ярмарки. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова прошлась по заполненным магазинам и поискала интересные подарки.

Новогодние носки можно купить за 399 рублей в «Глории Джинс», а <nobr class="_">кружки-пингвины</nobr> продаются в Sinsay за 490 рублей

Новогодние носки можно купить за 399 рублей в «Глории Джинс», а кружки-пингвины продаются в Sinsay за 490 рублей

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Все магазины подготовились к праздничному периоду: в них появились товары, приуроченные к Новому году и Рождеству. Наверное, самыми популярными недорогими подарками еще надолго останутся носки и кружки. И если честно, то носков много не бывает.

В ТРЦ «Аура» открыта новогодняя ярмарка, где продаются украшения из бисера. Кольца стоят меньше 500 рублей

В ТРЦ «Аура» открыта новогодняя ярмарка, где продаются украшения из бисера. Кольца стоят меньше 500 рублей

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Многие подвески стоят около 1000 рублей, но слоник, например, обойдется вам в 500 рублей

Многие подвески стоят около 1000 рублей, но слоник, например, обойдется вам в 500 рублей

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Недорогие сережки ручной работы можно найти на ярмарке. А красивая серебряная маска стоит 990 рублей в Kuchenland

Недорогие сережки ручной работы можно найти на ярмарке. А красивая серебряная маска стоит 990 рублей в Kuchenland

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В топ популярных подарков также врываются свечи, которые на ярмарке есть на любой вкус и по разным ценам. Такая свеча ручной работы стоит 500 рублей

В топ популярных подарков также врываются свечи, которые на ярмарке есть на любой вкус и по разным ценам. Такая свеча ручной работы стоит 500 рублей

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На ярмарках можно составить основной топ-3 подарков ручной работы: пена для ванны, мыло и свечи. И хотя и кажется, что это банально, можно найти интересное, красивое и бюджетное.

Также есть очень необычные свечи, которые тоже можно приобрести за суммы меньше 500 рублей

Также есть очень необычные свечи, которые тоже можно приобрести за суммы меньше 500 рублей

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Бомбочки для ванн, по мнению журналистки НГС, замыкают топ-3 по товарам на ярмарках к Новому году. Все они также ручной работы и стоят по-разному

Бомбочки для ванн, по мнению журналистки НГС, замыкают топ-3 по товарам на ярмарках к Новому году. Все они также ручной работы и стоят по-разному

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Некоторые бомбочки выглядят очень аппетитно

Некоторые бомбочки выглядят очень аппетитно

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Если подаркополучатель не любит бомбочки, то на ярмарках есть разнообразный выбор солей. Такая баночка, например, стоит 400 рублей

Если подаркополучатель не любит бомбочки, то на ярмарках есть разнообразный выбор солей. Такая баночка, например, стоит 400 рублей

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Из необычных подарков на ярмарке можно найти кристаллы и камни. Продавец точные суммы стоимости кристаллов не назвал, но на картинке справа камень примерно за 500 рублей

Из необычных подарков на ярмарке можно найти кристаллы и камни. Продавец точные суммы стоимости кристаллов не назвал, но на картинке справа камень примерно за 500 рублей

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На ярмарках продают разные рукодельные предметы. Есть интересная стойка с глиняными изделиями

На ярмарках продают разные рукодельные предметы. Есть интересная стойка с глиняными изделиями

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Также интересным подарком может оказаться небольшая картина. Стоят они меньше 500 рублей

Также интересным подарком может оказаться небольшая картина. Стоят они меньше 500 рублей

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В некоторых магазинах делают специальные недорогие подарочные наборы. Так в COZY HOME набор в круглом шарике стоит 413 рублей, а вот «звездочка» сильно дороже — 990 рублей

В некоторых магазинах делают специальные недорогие подарочные наборы. Так в COZY HOME набор в круглом шарике стоит 413 рублей, а вот «звездочка» сильно дороже — 990 рублей

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Подарочный набор можно собрать и самому. На ярмарке продаются разные гели и бальзамы по доступным ценам

Подарочный набор можно собрать и самому. На ярмарке продаются разные гели и бальзамы по доступным ценам

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Также подарить можно и полотенчико с вышивкой. Стоит такое меньше 500 рублей и, скорее всего, будет полезным в хозяйстве

Также подарить можно и полотенчико с вышивкой. Стоит такое меньше 500 рублей и, скорее всего, будет полезным в хозяйстве

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Можно купить и набор со сладостями к Новому году. А вот для любителей чая будет тяжелее найти что-то в пределах 500 рублей. Самый дешевый набор в «Унции» стоит 702 рубля

Можно купить и набор со сладостями к Новому году. А вот для любителей чая будет тяжелее найти что-то в пределах 500 рублей. Самый дешевый набор в «Унции» стоит 702 рубля

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В Sinsay позаботились и о любителях выпекать. Недорогой набор для украшения кексов стоит 199 рублей

В Sinsay позаботились и о любителях выпекать. Недорогой набор для украшения кексов стоит 199 рублей

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Если ваш подаркополучатель хочет расслабить нервы или заняться творчеством, то интересным и недорогим подарком может стать картина по номерам. Правда, самая недорогая картина в «Леонардо» стоит чуть больше 500 рублей — 599

Если ваш подаркополучатель хочет расслабить нервы или заняться творчеством, то интересным и недорогим подарком может стать картина по номерам. Правда, самая недорогая картина в «Леонардо» стоит чуть больше 500 рублей — 599

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Необычный календарь на рабочий стол может стать неплохим (хотя, по мнению корреспондента НГС, бесполезным) подарком. Стоит он в Sinsay 399 рублей

Необычный календарь на рабочий стол может стать неплохим (хотя, по мнению корреспондента НГС, бесполезным) подарком. Стоит он в Sinsay 399 рублей

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Вкусные подарки можно выбрать, например, на ярмарке или в магазине «Добыча»

Вкусные подарки можно выбрать, например, на ярмарке или в магазине «Добыча»

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Вкусным и, возможно, необычным подарком могут стать печеньки с предсказаниями. Также можно подарить необычную ручку. Всё это можно найти в «Читай-городе»

Вкусным и, возможно, необычным подарком могут стать печеньки с предсказаниями. Также можно подарить необычную ручку. Всё это можно найти в «Читай-городе»

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Для любителей всё записывать замечательным подарком может стать блокнот. Так, например, милый блокнот с кактусом обойдется вам в 220 рублей

Для любителей всё записывать замечательным подарком может стать блокнот. Так, например, милый блокнот с кактусом обойдется вам в 220 рублей

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В «Читай-городе» можно присмотреть шопер за 500 рублей и маску для сна за 290 рублей

В «Читай-городе» можно присмотреть шопер за 500 рублей и маску для сна за 290 рублей

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Если подарок нужен для любителя техники, но на саму технику денег не хватает, то подарком может стать держатель для проводов. Стоят они в пределах 500 рублей

Если подарок нужен для любителя техники, но на саму технику денег не хватает, то подарком может стать держатель для проводов. Стоят они в пределах 500 рублей

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Будильник может стать милым подарком — тем более сейчас они мало у кого есть. Стоят они 520 рублей в Soft&Sweet

Будильник может стать милым подарком — тем более сейчас они мало у кого есть. Стоят они 520 рублей в Soft&Sweet

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Создать новогоднее настроение можно с помощью елочных игрушек. Здесь цены могут быть самыми разными

Создать новогоднее настроение можно с помощью елочных игрушек. Здесь цены могут быть самыми разными

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В магазине «О'кей» также предлагают новогоднее украшение с изображением Санты, которое вам обойдется всего в 199 рублей

В магазине «О'кей» также предлагают новогоднее украшение с изображением Санты, которое вам обойдется всего в 199 рублей

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А такие самодельные украшения на елку из берез продают на ярмарке за 150 рублей

А такие самодельные украшения на елку из берез продают на ярмарке за 150 рублей

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Ну и, конечно, огромное разнообразие мыла представлено на ярмарках. Стоит оно в основном меньше 500 рублей

Ну и, конечно, огромное разнообразие мыла представлено на ярмарках. Стоит оно в основном меньше 500 рублей

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Виски знаменитой марки из страны ушло, а вот мыло осталось. Так что можно предложить любителям «Джек Дэниэлса» замену. Стоит она всего 250 рублей

Виски знаменитой марки из страны ушло, а вот мыло осталось. Так что можно предложить любителям «Джек Дэниэлса» замену. Стоит она всего 250 рублей

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