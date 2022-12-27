Дешево и сердито: идеи для подарков за 500 рублей в Новосибирске — есть ли что-то, кроме мыла

Выбрать подарок, который обрадует дорогого вам человека, почти всегда дело непростое. Особенно когда ограничен в бюджете. ТРЦ в последние дни заполнены толпами, которые рыщут в поисках того самого подарка, а на свободных площадках появились новогодние ярмарки. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова прошлась по заполненным магазинам и поискала интересные подарки.