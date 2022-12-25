«Деньги на Новый год начала откладывать в октябре»: что говорят новосибирцы в предпраздничных очередях в магазинах

До Нового года осталось меньше недели, и новосибирцы толпами начали посещать магазины, чтобы закупиться продуктами и подарками к празднику. Из-за этого в торговых залах не протолкнуться, а на кассах выстраиваются огромные очереди. Журналист НГС прошелся по одному из ТЦ мегаполиса и заглянул в продуктовые корзины сибиряков. Материал из многометровой очереди.
Как рассказала журналисту НГС одна из покупательниц Галина, основную часть подарков и продуктов она закупила еще неделю назад, однако осталось приобрести пару мелочей, без которых не обойдется новогодний стол. По словам женщины, чтобы угодить с подарками и столом, она начала откладывать деньги на приближающийся праздник еще осенью.
— Деньги на Новый год начала откладывать еще в октябре. Хочется купить хорошие подарки для детей и внуков. Несмотря на то, что цены кусаются, бюджета должно хватить и на стол, и на подарки, — рассказала Галина.
По словам женщины, она специально пришла в одиночку в магазин, чтобы не торопиться и закупить всё необходимое. После того как покупки будут сделаны, из магазина ее заберет супруг.
Другая жительница Новосибирска Валентина отметила, что подарки для детей и родных давно купила, сейчас женщина занимается покупками продуктов.
— Я всегда составляю список того, что нужно купить. Если ехать наобум, то можно что-то забыть, и вновь придется ехать в магазин, а с такими очередями покупки превращаются в пытку, — отметила женщина.
Чтобы приобрести всё необходимое к празднику, нужно не только пробиться сквозь толпу покупателей, но и отстоять огромную очередь. По словам одной из покупательниц Натальи, она с подругой специально приехала пораньше, чтобы без толкучки всё закупить, однако не только она решила воспользоваться таким планом.
— Надеялись, что народу будет немного, и купить всё по-быстрому, но, как оказалось, предновогодняя суета уже в самом разгаре, — отметила Наталья.
Как отмечают продавцы, основной поток покупателей они ожидают с 28 декабря. Ведь, как показывает практика, многие решают произвести покупки в последний момент.
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