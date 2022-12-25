«Деньги на Новый год начала откладывать в октябре»: что говорят новосибирцы в предпраздничных очередях в магазинах

Как рассказала журналисту НГС одна из покупательниц Галина, основную часть подарков и продуктов она закупила еще неделю назад, однако осталось приобрести пару мелочей, без которых не обойдется новогодний стол. По словам женщины, чтобы угодить с подарками и столом, она начала откладывать деньги на приближающийся праздник еще осенью.

