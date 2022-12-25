Снежно и крепкий морозец: какая погода ждет новосибирцев в последнюю неделю 2022 года

В предновогоднюю неделю обойдется без метелей. Скорость ветра, по мнению синоптиков, не будет превышать 6 метров в секунду. При этом в воздухе будет фиксироваться повышенная влажность — около 80%, что усилит ощущение холода.



Синоптики Gismeteo не так категоричны по поводу непрекращающихся осадков: по их мнению, снегопады будут давать передышку Новосибирску как минимум во вторник, пятницу и субботу. Снежный покров вряд ли существенно подрастет и останется на уровне 40– 41 см .