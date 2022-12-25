Снежно и крепкий морозец: какая погода ждет новосибирцев в последнюю неделю 2022 года

В последнюю неделю уходящего 2022 года в Новосибирске будет падать снег и постепенно снижаться температура воздуха. При этом у синоптиков нет единого мнения, насколько сильно похолодает.
Специалисты «Яндекс.Погоды» полагают, что осадки понемногу, но будут выпадать всю предстоящую неделю. Погода ожидается пасмурной, и только в воскресенье
Температура воздуха днем будет постепенно снижаться: от -8 градусов в понедельник до -20 в субботу. В первый день нового года будет на пару градусов теплее. Аналогично будет холодать по ночам: от -12 до -22 градусов.
В предновогоднюю неделю обойдется без метелей. Скорость ветра, по мнению синоптиков, не будет превышать 6 метров в секунду. При этом в воздухе будет фиксироваться повышенная влажность — около 80%, что усилит ощущение холода.
Синоптики Gismeteo не так категоричны по поводу непрекращающихся осадков: по их мнению, снегопады будут давать передышку Новосибирску как минимум во вторник, пятницу и субботу. Снежный покров вряд ли существенно подрастет и останется на уровне 40–
Температура воздуха днем, уверяют метеорологи, будет снижаться в течение рабочей недели: с -6 в понедельник до -21 в пятницу. Дальше — небольшое потепление в пределах -18 градусов. Ночью будет морозно вплоть до -31 градуса в пятницу и субботу.
Ветрено будет только в первые два дня недели: в понедельник и вторник — около 10 метров в секунду. Потом метели поутихнут или вовсе сойдут на нет.
К концу года ожидается повышенное атмосферное давление. Людям, реагирующим на погоду, стоит внимательнее присмотреться к погоде в середине недели, когда синоптики прогнозируют слабые магнитные бури.
Специалисты сервиса World Weather полагают, что снег выпадет в Новосибирске только в понедельник. По их мнению, почти вся следующая неделя обойдется без осадков.
Холодать будет постепенно: к утру субботы до -29 градусов. В первый день нового года стоит ожидать -20 градусов днем и -25 ночью.
Возможность метелей синоптики не увидели. В прогнозе относительно ветра — полное затишье: около 0,6–1,1 метра в секунду.
Месяц назад погодные сервисы сильно расходились в своих прогнозах: одни обещали относительно теплый день 31 декабря — в пределах -11 градусов, другие пророчили экстремальный морозы до -36 градусов.