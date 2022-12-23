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Сын мэра Новосибирска открыл новый бизнес — чем он займется

Новая компания зарегистрирована 22 декабря

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Сын мэра Новосибирска Анатолия Локтя Богдан зарегистрировал новую компанию — ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток». Он является единственным учредителем организации.

По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована 22 декабря 2022 года, ее уставной капитал достигает 10 тысяч рублей. Организация займется оптовой торговлей соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками.

Отметим, Богдан Локоть владеет 100% компании. Он также числится ее генеральным директором. Организацию зарегистрировали в Центральном районе Новосибирска.

Кроме ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток» Богдан Локоть числится участником и генеральным директором ООО «Машиностроительные Решения». Компания образовалась в 2021 году, 50% доли организации принадлежат сыну мэра Новосибирска. Основным видом деятельности общества стал ремонт машин и оборудования.


Богдан Локоть выступал руководителем еще нескольких организаций, в том числе ООО «Завод Молния Новосибирск», ликвидированного в январе 2016 года. Он также числился одним из сотрудников продуктового рынка «Агропарк», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку.

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