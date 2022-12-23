Посетили зоопарк и украсили елки: в Новосибирске проходит второй день съезда Дедов Морозов — фоторепортаж

Днем 23 декабря по улицам Новосибирска гуляла толпа Дедушек Морозов. Зимние волшебники прибыли в Новосибирск со всех уголков страны на свой первый Всероссийский съезд в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».
Чем занимались Дедушки Морозы в Новосибирске 23 декабря — в фоторепортаже НГС.
Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов проходит в Новосибирске с 22 по 25 декабря. Зимние волшебники дадут старт новогодним программам в районах города, а также откроют самый длинный каток России на набережной.
Отметим, 22 декабря в рамках первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе имени Владимира Маяковского выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города сказал, что он — не мэр. Кем он себя назвал — в материале НГС.