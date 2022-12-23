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Посетили зоопарк и украсили елки: в Новосибирске проходит второй день съезда Дедов Морозов — фоторепортаж

Зимние волшебники приехали в Новосибирск со всей страны

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Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов открылся вчера, 22 декабря

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Днем 23 декабря по улицам Новосибирска гуляла толпа Дедушек Морозов. Зимние волшебники прибыли в Новосибирск со всех уголков страны на свой первый Всероссийский съезд в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».

Чем занимались Дедушки Морозы в Новосибирске 23 декабря — в фоторепортаже НГС.

Первым делом зимние волшебники отправились в Новосибирский зоопарк имени <nobr class="_">Р. А. Шило</nobr>

Первым делом зимние волшебники отправились в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

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В зоопарке волшебники открыли резиденцию Деда Мороза, а также посмотрели на местных обитателей

В зоопарке волшебники открыли резиденцию Деда Мороза, а также посмотрели на местных обитателей

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В зоопарке Деды Морозы погладили лошадей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отметил, что зимние волшебники хотели посмотреть на манула Снежинку. Она является символом новогодней столицы. Но Снежинка не захотела к ним выходить

В зоопарке Деды Морозы погладили лошадей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отметил, что зимние волшебники хотели посмотреть на манула Снежинку. Она является символом новогодней столицы. Но Снежинка не захотела к ним выходить

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После зоопарка Деды Морозы отправились на пешеходную улицу Ленина

После зоопарка Деды Морозы отправились на пешеходную улицу Ленина

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Волшебники приняли участие в открытии фестиваля елок на пешеходной улице Ленина в центре Новосибирска. Кроме Дедов Морозов, деревья украшали жители города

Волшебники приняли участие в открытии фестиваля елок на пешеходной улице Ленина в центре Новосибирска. Кроме Дедов Морозов, деревья украшали жители города

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Волшебники украсили новогодние деревья и отправились гулять по улице Ленина

Волшебники украсили новогодние деревья и отправились гулять по улице Ленина

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Во время прогулки по городу Дедушки Морозы посетили ресторанный дворик в центре Новосибирска

Во время прогулки по городу Дедушки Морозы посетили ресторанный дворик в центре Новосибирска

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Каждый столик в кафе занят сказочным посетителем

Каждый столик в кафе занят сказочным посетителем

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К 15:00 зимние волшебники подошли к Первомайскому скверу

К 15:00 зимние волшебники подошли к Первомайскому скверу

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В Первомайском сквере Дедушки Морозы играли с детьми, водили хороводы и проводили эстафеты.

В Первомайском сквере Дедушки Морозы играли с детьми, водили хороводы и проводили эстафеты.

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Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов проходит в Новосибирске с 22 по 25 декабря. Зимние волшебники дадут старт новогодним программам в районах города, а также откроют самый длинный каток России на набережной.

Отметим, 22 декабря в рамках первого Всероссийского съезда Дедов Морозов в концертном комплексе имени Владимира Маяковского выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города сказал, что он — не мэр. Кем он себя назвал — в материале НГС.

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