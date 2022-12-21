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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

Больных новосибирцев попросили не ждать будней и вызывать врача на дом в выходные

Если вы заболели — позвоните в 122

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В выходные нагрузка на врачей меньше, чем в начале недели

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Новосибирцев попросили при заболевании вызывать врача на дом в выходные и не ждать понедельника — поликлиники города перешли на семидневную рабочую неделю. В этом случае нагрузка будет распределяться более равномерно.

Сейчас пик вызовов приходится на понедельник — в 07:30 и начало рабочего дня. Тогда нагрузка на врачей самая большая.

— Мы вывели все амбулаторно-поликлинические учреждения в режим работы семидневный с 08:00 до 20:00. Я очень прошу и обращаюсь к жителям Новосибирска, если ребенок или вы заболели и в семье уже есть признаки респираторного заболевания в выходные дни — обращайтесь к врачу. Мы выводим максимальный штат для оказания помощи. Если вы вызовете врача в субботу и бригада дежурная обслужит, то в понедельник будет больше времени на плановые и действительно экстренные вызовы врачей на дом, — отметила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира в правительстве НСО.

И с единой регистратуры 122, и со скорой помощи вызовы на неотложную помощь также передаются в выходные в поликлиники.

При этом скорая помощь не приезжает к новосибирцам с высокой температурой. Главный врач объяснил почему и назвал дополнительные симптомы, при которых скорая приедет.

При этом в Новосибирской области врачи отрицают начало эпидемии ОРВИ. Сегодня они отвечали на вопросы жителей в прямом эфире.

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