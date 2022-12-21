Больных новосибирцев попросили не ждать будней и вызывать врача на дом в выходные

Сейчас пик вызовов приходится на понедельник — в 07:30 и начало рабочего дня. Тогда нагрузка на врачей самая большая.

— Мы вывели все амбулаторно-поликлинические учреждения в режим работы семидневный с 08:00 до 20:00. Я очень прошу и обращаюсь к жителям Новосибирска, если ребенок или вы заболели и в семье уже есть признаки респираторного заболевания в выходные дни — обращайтесь к врачу. Мы выводим максимальный штат для оказания помощи. Если вы вызовете врача в субботу и бригада дежурная обслужит, то в понедельник будет больше времени на плановые и действительно экстренные вызовы врачей на дом, — отметила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира в правительстве НСО.