25-этажную гостиницу с бассейном построят на правом берегу Новосибирска

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство 25-этажной гостиницы в Заельцовском районе города. Как сообщается на муниципальном портале Новосибирска, застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский». Разрешение получено 13 декабря.
По данным кадастровой карты, здание возведут на улице Светлановской, площадь земельного участка достигает 6253 квадратных метра, площадь застройки — более 2296 квадратных метров.
По данным единой информационной системы жилищного строительства, ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский» входит в группу компаний «Сибмонтажспецстрой». Организация занималась строительством ЖК «Чкалов». ГК «Сибмонтажспецстрой» вела строительство, в частности, ЖК «Коперник», «Михайловский», «Островский» и другие. Генеральным директором компании является Анатолий Павлов.
В гостинице разместят встроенные помещения общественного назначения и подземную автостоянку на 120 мест.
Согласно документам, площадь гостиницы составит 28,9 тысячи квадратных метров, высота — 76,9 метра. В ней будет 25 этажей, в том числе 2 подземных. В разрешении указано, что в здании обустроят 500 номеров, офисные помещения, помещения общественного питания и оздоровительный бассейн. Всего в гостинице разместят 761 помещение.
— Срок действия настоящего разрешения: 22 ноября 2025 года, — указано в документах.
Осенью в Новосибирске выставили на продажу два последних этажа четырехэтажного здания на улице Инской. В нем на четвертом этаже находится гостиница «Набережная».