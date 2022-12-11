На правом берегу Новосибирска тепла лишились более двадцати домов

Вечером 11 декабря на правом берегу Новосибирска произошло аварийное отключение теплоснабжения. Как сообщается на муниципальном портале Новосибирска, тепла лишились почти 30 зданий.
Под аварийное отключение попали дома на улицах Чехова, Толстого, Лобова и Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска. Без тепла остались как административные, так и жилые здания.
По данным муниципального портала Новосибирска, аварийное отключение продлится до 23:55 11 декабря.
— Аварийное отключение. Начало отключения — 11.12.2022 16:00:00. Конец отключения — 11.12.2022 23:55:00. Причина: определение и устранение дефекта на
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Искитиме Новосибирской области произошла крупная коммунальная авария. Без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.