Без тепла 16 часов: прокуратура проводит проверку после крупной коммунальной аварии под Новосибирском

Прокуратура проводит проверку после крупной коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области, люди были без тепла более 16 часов.
По данным Искитимской межрайонной прокуратуры, теплосетевая организация МУП «Теплосеть» допустила перерыв в подаче отопления в многоквартирные дома микрорайонов «Южный» и «Подгорный» более чем 16 часов одновременно. Директору организации вынесут представление.
— В связи с выявленными нарушениями директору МУП «Теплосеть» будет внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Также в ведомстве отметили, что проверка находится под контролем прокуратуры области.
Вчера в Дзержинском районе Новосибирска, в доме по адресу улица Электрозаводский проезд, 12а, из-за прорыва трубы затопило пять квартир.