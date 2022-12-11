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Тема дняПод Новосибирском у жителей не было тепла 16 часов
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Без тепла 16 часов: прокуратура проводит проверку после крупной коммунальной аварии под Новосибирском

Директору тепловой энергетической компании вынесут представление

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Без тепла были 168 зданий

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Прокуратура проводит проверку после крупной коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области, люди были без тепла более 16 часов.

По данным Искитимской межрайонной прокуратуры, теплосетевая организация МУП «Теплосеть» допустила перерыв в подаче отопления в многоквартирные дома микрорайонов «Южный» и «Подгорный» более чем 16 часов одновременно. Директору организации вынесут представление.

— В связи с выявленными нарушениями директору МУП «Теплосеть» будет внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Также в ведомстве отметили, что проверка находится под контролем прокуратуры области.

Вчера в Дзержинском районе Новосибирска, в доме по адресу улица Электрозаводский проезд, 12а, из-за прорыва трубы затопило пять квартир.

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