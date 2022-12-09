«Особая гордость»: фоторепортаж из интерната, который два года назад обвинили в издевательстве над ребенком

В январе 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей оказался в центре скандала. Учреждение обвинили в издевательствах над подопечными. Мать одного из детей заявила, что состояние ее 18-летнего сына Матвея ухудшилось после года лечения. После этого сообщения СМИ стали публиковать анонимные истории об издевательствах и сексуальном насилии над другими детьми в этом доме-интернате. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рабочий поселок Станционный-Ояшинский с проверками нагрянули чиновники разных уровней. Журналисты НГС вновь побывали в интернате и узнали, как сейчас обстоят дела в учреждении.