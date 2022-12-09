СЕЙЧАС -21°С
Пробки 2/10
usd 62.57
eur 65.68
Тема дняВ магазине электроники задержали мошенника
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

«Особая гордость»: фоторепортаж из интерната, который два года назад обвинили в издевательстве над ребенком

Сейчас руководство учреждения уверяет, что подбирает для детей индивидуальные условия

434

Сейчас в доме-интернате проживает более 400 детей

Поделиться

В январе 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей оказался в центре скандала. Учреждение обвинили в издевательствах над подопечными. Мать одного из детей заявила, что состояние ее 18-летнего сына Матвея ухудшилось после года лечения. После этого сообщения СМИ стали публиковать анонимные истории об издевательствах и сексуальном насилии над другими детьми в этом доме-интернате. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рабочий поселок Станционный-Ояшинский с проверками нагрянули чиновники разных уровней. Журналисты НГС вновь побывали в интернате и узнали, как сейчас обстоят дела в учреждении.

Медицинские процедуры, занятия с психологом и дефектологом, массажные кабинеты, гидромассажные ванны и бассейн — ничего не говорит о ранее вспыхнувшем скандале в Ояшинском доме-интернате

Медицинские процедуры, занятия с психологом и дефектологом, массажные кабинеты, гидромассажные ванны и бассейн — ничего не говорит о ранее вспыхнувшем скандале в Ояшинском доме-интернате

Поделиться

9 декабря работу учреждения проконтролировала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева

9 декабря работу учреждения проконтролировала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева

Поделиться

— Ояшинский дом-интернат среди стационарных учреждений занимает лидирующие позиции по количеству реализуемых на его площадке пилотных проектов. Особая гордость интерната — достижения ребят по адаптивным видам спорта: в копилке наград — медали всероссийских и международных соревнований, — пояснила Бахарева.

Сейчас в Ояшинском доме-интернате проживает более 400 детей в возрасте от 4 до 18 лет

Сейчас в Ояшинском доме-интернате проживает более 400 детей в возрасте от 4 до 18 лет

Поделиться

Также в интернате круглосуточно или временно проживают взрослые, которые получают всю необходимую медицинскую помощь

Также в интернате круглосуточно или временно проживают взрослые, которые получают всю необходимую медицинскую помощь

Поделиться

Для детей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, созданы специальные спортивные залы

Для детей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, созданы специальные спортивные залы

Поделиться

На территории учреждения содержат лошадей, чтобы дети всегда могли покататься верхом

На территории учреждения содержат лошадей, чтобы дети всегда могли покататься верхом

Поделиться

Также интернат имеет собственные теплицы, за которыми могут ухаживать дети

Также интернат имеет собственные теплицы, за которыми могут ухаживать дети

Поделиться

Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, созданы условия для прохождения оздоровительных и лечебных программ продолжительностью 2 месяца

Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, созданы условия для прохождения оздоровительных и лечебных программ продолжительностью 2 месяца

Поделиться

Во время обучения родители получают необходимые знания для дальнейшей реабилитации детей на дому

Во время обучения родители получают необходимые знания для дальнейшей реабилитации детей на дому

Поделиться

Регулярно дети устраивают заплывы в бассейне на территории заведения

Регулярно дети устраивают заплывы в бассейне на территории заведения

Поделиться

Массаж — один из важных этапов восстановления

Массаж — один из важных этапов восстановления

Поделиться

Также дети проходят курс галотерапии (лечение солью) в солевой комнате-пещере

Также дети проходят курс галотерапии (лечение солью) в солевой комнате-пещере

Поделиться

Рукоделие — возможность досуга и один из процессов реабилитации

Рукоделие — возможность досуга и один из процессов реабилитации

Поделиться

В рамках проектов интерната внедряются альтернативные методики коммуникации воспитанников, имеющих тяжелые множественные нарушения развития

В рамках проектов интерната внедряются альтернативные методики коммуникации воспитанников, имеющих тяжелые множественные нарушения развития

Поделиться

Ранее ообщественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток. Его родственники обратились в опеку за помощью.

ДетиИнтернатФоторепортаж
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter