«Особая гордость»: фоторепортаж из интерната, который два года назад обвинили в издевательстве над ребенком

В январе 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей оказался в центре скандала. Учреждение обвинили в издевательствах над подопечными. Мать одного из детей заявила, что состояние ее
— Ояшинский дом-интернат среди стационарных учреждений занимает лидирующие позиции по количеству реализуемых на его площадке пилотных проектов. Особая гордость интерната — достижения ребят по адаптивным видам спорта: в копилке наград — медали всероссийских и международных соревнований, — пояснила Бахарева.
Ранее ообщественники показали, в каких условиях живет спасенный из Ояшинского интерната подросток. Его родственники обратились в опеку за помощью.