В мэрии отказываются нести ответственность за здание старого недостроенного автовокзала — объяснение чиновников

В мэрии не будут заниматься консервацией здания старого недостроенного автовокзала на Красном проспекте, несмотря на предписание Госстройнадзора. Об этом сообщили в Департаменте земельных и имущественных отношений в ответ на запрос редакции.
— Данный незавершенный объект недвижимости не является собственностью муниципального образования города Новосибирска. В муниципальной собственности находится доля города Новосибирска в праве общей долевой собственности на указанный объект в размере 285311/1059450, — объяснили в департаменте.
В мэрии добавили, что консервацией объекта должен заниматься застройщик, сославшись на постановление Правительства РФ от 30.09.2011 г.
— В соответствии с правилами проведения консервации объекта капитального строительства решение о консервации объекта (за исключением объекта государственной собственности) и об источнике средств на оплату расходов, связанных с консервацией объекта, принимает застройщик (заказчик), — подчеркнули в мэрии. — Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска не является застройщиком объекта и не наделен полномочиями по принятию решения о консервации объекта.
В начале декабря мэрия подготовила условия продажи своей доли в старом здании автовокзала. Была названа и ее цена.
Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Его судьба пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.