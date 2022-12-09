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В мэрии отказываются нести ответственность за здание старого недостроенного автовокзала — объяснение чиновников

Госстройнадзор настаивает на консервации сооружения

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Здание старого автовокзала перестали эксплуатировать еще в 2020 году

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В мэрии не будут заниматься консервацией здания старого недостроенного автовокзала на Красном проспекте, несмотря на предписание Госстройнадзора. Об этом сообщили в Департаменте земельных и имущественных отношений в ответ на запрос редакции.

— Данный незавершенный объект недвижимости не является собственностью муниципального образования города Новосибирска. В муниципальной собственности находится доля города Новосибирска в праве общей долевой собственности на указанный объект в размере 285311/1059450, — объяснили в департаменте.

В мэрии добавили, что консервацией объекта должен заниматься застройщик, сославшись на постановление Правительства РФ от 30.09.2011 г. № 802.

— В соответствии с правилами проведения консервации объекта капитального строительства решение о консервации объекта (за исключением объекта государственной собственности) и об источнике средств на оплату расходов, связанных с консервацией объекта, принимает застройщик (заказчик), — подчеркнули в мэрии. — Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска не является застройщиком объекта и не наделен полномочиями по принятию решения о консервации объекта.

В начале декабря мэрия подготовила условия продажи своей доли в старом здании автовокзала. Была названа и ее цена.

Здание старого автовокзала на Красном проспекте перестали использовать в 2020 году. Его судьба пока остается неизвестной. НГС рассказывал его историю в этом материале.

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Красный проспектАвтовокзалНедостройМэрия
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