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Мать после скандала в военкомате смогла добиться для сына-призывника нужной категории годности к службе

Военный билет ему должны выдать весной следующего года

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Женщина настаивала на своем присутствии на комиссии с врачами, потому что опасалась неверного решения от военкомата

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Призывнику с тяжелым заболеванием дали категорию Д после скандала с его матерью-адвокатом, которой пришлось вызвать полицию в военкомат.

Инцидент произошел 25 ноября. Юлию Казанцеву не пустили на медосвидетельствование сына-призывника, несмотря на адвокатский ордер. Ей пришлось вызвать полицию, добиваться направлений к врачам и отдавать меддокументы через секретаря, так как у молодого человека тяжелое ревматологическое заболевание. Из-за него юноша каждый месяц лежит в больнице и постоянно принимает препараты.

— Вынесли решение призывной комиссии по поводу сына. Признали его не годным к военной службе — категорию «Д» дали по ревматологии, чего я и добивалась. Решение на руки пока не дали. Ждём. Запросили письменную выписку из протокола решения. Но сын уже ознакомился со своим личным делом. И ему дали повестку для получения военного билета в марте 2023 года, — сообщила корреспонденту НГС Юлия Казанцева.

Женщина настаивала на своем присутствии на медосвидетельствовании, потому что опасалась неверного решения от военкомата.

— Ему хотели сделать категорию «В» по бронхиальной астме, поэтому я и настаивала на присутствии на медицинском освидетельствовании. Категория «В» — годны во время мобилизации, а категория «Д» — нет, — подчеркнула адвокат.

Женщина отметила, что большинство медицинских документов сына высылала в военкомат заранее, еще в августе. Но больше половины, по ее словам, в личном деле не оказалось. Их пришлось передавать через секретаря.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что 25 ноября наряд полиции был вызван в военкомат, а адвокат опрошена. В ЦВО на запрос редакции по сложившейся ситуации от 25 ноября до сих пор не ответили.

С 1 ноября в Новосибирской области начался осенний призыв на срочную службу — на месяц позже, чем в прошлые годы.

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