Мать после скандала в военкомате смогла добиться для сына-призывника нужной категории годности к службе

Призывнику с тяжелым заболеванием дали категорию Д после скандала с его матерью-адвокатом, которой пришлось вызвать полицию в военкомат.

Инцидент произошел 25 ноября. Юлию Казанцеву не пустили на медосвидетельствование сына-призывника, несмотря на адвокатский ордер. Ей пришлось вызвать полицию, добиваться направлений к врачам и отдавать меддокументы через секретаря, так как у молодого человека тяжелое ревматологическое заболевание. Из-за него юноша каждый месяц лежит в больнице и постоянно принимает препараты.