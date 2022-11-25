Мать-адвокат вызвала в военкомат полицию, чтобы спасти сына-призывника с тяжелой болезнью

Новосибирского адвоката Юлию Казанцеву не пустили на медосвидетельствование сына-призывника, несмотря на адвокатский ордер. Женщина вызвала полицию.
Адвокат настаивала с согласия молодого человека на присутствии во время осмотра, так как опасается, что ему вместо категории Д (не годен к военной службе) поставят категорию В (ограниченно годен к военной службе). У ее сына при этом тяжелое ревматологическое заболевание.
— С сыном-призывником пытаюсь пройти медицинское освидетельствование. И оказывается, у нас проблемы. Представителей и даже адвокатов не пускают. Меня сейчас из военкомата вывели с полицией, — сообщила корреспонденту НГС адвокат Юлия Казанцева.
Женщина сейчас находится в помещении Кировского и Ленинского военкомата на улице Пархоменко в помещении проходной. Юлия Казанцева предъявила в редакцию ордер, в котором указано:
— Поручается представление интересов Казанцева Дениса Андреевича в военном комиссариате Кировского и Ленинского районов Новосибирска при проведении призывных мероприятий, в том числе и при медицинском освидетельствовании, — говорится в документе.
Но ордер не помог.
— Мне сказали, что на призывную комиссию пустят, а на само освидетельствование не пускают. Хотя это нарушение закона. Я вызвала полицию и написала заявление (фото заявления имеется в распоряжении редакции). Просто в шоке. У сына инвалидность. Был ребенком-инвалидом. Сейчас проходит переосвидетельствование, скорее всего, будет третья группа. Ему только 17 ноября исполнилось 18 лет, — добавила женщина.
Она объяснила, что у сына тяжелое ревматологическое заболевание.
— Он сейчас на серьезных препаратах, раз в месяц ему нужно лежать в больнице. У него должна быть категория Д по ревматологии, а ему хотят сделать категорию В по бронхиальной астме, поэтому я и настаивала на присутствии на медицинском освидетельствовании. Категория В — годны во время мобилизации, а категория Д — нет, — подчеркнула Юлия Казанцева.
В ближайшее время она планирует обратиться и в военную прокуратуру.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что «у них нет информации». Редакция отправила официальный запрос в ведомства. Также запрос был отправлен в ЦВО.
С 1 ноября в Новосибирской области начался осенний призыв на срочную службу — на месяц позже, чем в прошлые годы.