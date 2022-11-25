Мать-адвокат вызвала в военкомат полицию, чтобы спасти сына-призывника с тяжелой болезнью

В ближайшее время она планирует обратиться и в военную прокуратуру.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что «у них нет информации». Редакция отправила официальный запрос в ведомства. Также запрос был отправлен в ЦВО.