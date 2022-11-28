«Потеряла голос от стресса»: чем закончился вызов полиции в военкомат — мать-адвокат требовала комиссию для сына

Новосибирский адвокат Юлия Казанцева добилась направлений к врачам для сына-призывника с тяжелой болезнью. Ее 25 ноября не пустили на медосвидетельствование, несмотря на адвокатский ордер. Женщина вызвала полицию.
— Сын пошел один проходить врачей. Никто у него его медицинские документы не принимал. Потом меня все-таки на заседание самой комиссии пригласили. Замкомиссара, она, видимо, была председатель комиссии, сказала, что направит по бронхиальной астме нас на обследование. Я начала, конечно, опять возмущаться. На самой комиссии меддокументы так и не приняли, но позже я сдала секретарю под подпись, — объяснила адвокат Юлия Казанцева.
Адвокат подчеркнула, что большинство документов высылала в военкомат заранее, еще в августе. Но больше половины, по ее словам, в личном деле не оказалось.
— В комиссии нет ревматолога, что и понятно, редкий специалист, но нет даже и ортопеда. Смотрит хирург. В конце концов дали нам акты на дообследование по неврологии и ревматологии в поликлинику, — добавила женщина. — Голос потеряла от стресса.
Она предоставила в редакцию направления, которые выписали ее сыну.
— Сын сейчас на серьезных препаратах, раз в месяц ему нужно лежать в больнице. После комиссии ему стало хуже. У него должна быть категория Д по ревматологии, а ему хотят сделать категорию В по бронхиальной астме, поэтому я и настаивала на присутствии на медицинском освидетельствовании. Категория В — годны во время мобилизации, а категория Д — нет, — подчеркнула Юлия Казанцева.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что 25 ноября наряд полиции был вызван в военкомат, а адвокат опрошена. В ЦВО на запрос редакции по сложившейся ситуации от 25 ноября не ответили.
С 1 ноября в Новосибирской области начался осенний призыв на срочную службу — на месяц позже, чем в прошлые годы.