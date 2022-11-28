«Потеряла голос от стресса»: чем закончился вызов полиции в военкомат — мать-адвокат требовала комиссию для сына

— Сын пошел один проходить врачей. Никто у него его медицинские документы не принимал. Потом меня все-таки на заседание самой комиссии пригласили. Замкомиссара, она, видимо, была председатель комиссии, сказала, что направит по бронхиальной астме нас на обследование. Я начала, конечно, опять возмущаться. На самой комиссии меддокументы так и не приняли, но позже я сдала секретарю под подпись, — объяснила адвокат Юлия Казанцева.