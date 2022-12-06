СЕЙЧАС -21°С
Пробки 3/10
usd 62.18
eur 65.52
Тема дняПроблемы с переводами в ВТБ
Все новости
Все новости

Мэрия Новосибирска отказалась от новогодних корпоративов

В районных администрациях мероприятия также не планируются

973

Как рассказали в пресс-службе, администрации не устраивают новогодние корпоративы для сотрудников

Поделиться

В мэрии Новосибирска и администрациях не будут праздновать новогодний корпоратив за счет бюджетных средств.

— Мэрия города Новосибирска, а также ее территориальные органы (администрации районов и округа) не занимаются организацией новогодних корпоративов для сотрудников. На данные мероприятия в бюджете города средства не предусмотрены, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как ранее рассказал НГС исполняющий обязанности главы администрации Бердска Владимир Захаров, новогодний праздник для сотрудников администрации Бердска отменили второй год подряд. В наукограде Кольцово сотрудников планируют поздравить, но без излишеств.

Мэрия еще в 2017 году сообщила, что не тратит бюджетные деньги на новогодние корпоративы сотрудников, каждый департамент может использовать личные средства сотрудников.

— Правительством Новосибирской области не запланированы и не проводятся новогодние мероприятия для работников областных органов власти за счет бюджета, — рассказали НГС в мэрии города.

Напомним, что в Новосибирске отменили массовые мероприятия в честь Нового года для жителей города, но небольшое празднование устроят для детей.

По теме

Новый годКорпоративМэрия
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2