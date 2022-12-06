Мэрия Новосибирска отказалась от новогодних корпоративов

В мэрии Новосибирска и администрациях не будут праздновать новогодний корпоратив за счет бюджетных средств.
— Мэрия города Новосибирска, а также ее территориальные органы (администрации районов и округа) не занимаются организацией новогодних корпоративов для сотрудников. На данные мероприятия в бюджете города средства не предусмотрены, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как ранее рассказал НГС исполняющий обязанности главы администрации Бердска Владимир Захаров, новогодний праздник для сотрудников администрации Бердска отменили второй год подряд. В наукограде Кольцово сотрудников планируют поздравить, но без излишеств.
Мэрия еще в 2017 году сообщила, что не тратит бюджетные деньги на новогодние корпоративы сотрудников, каждый департамент может использовать личные средства сотрудников.
— Правительством Новосибирской области не запланированы и не проводятся новогодние мероприятия для работников областных органов власти за счет бюджета, — рассказали НГС в мэрии города.
Напомним, что в Новосибирске отменили массовые мероприятия в честь Нового года для жителей города, но небольшое празднование устроят для детей.