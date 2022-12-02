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Прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейса из Новосибирска в Таиланд — вылет ожидают 234 пассажира

Рейс выполняет авиакомпания Azur Air

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Вылет авиарейса задерживается почти на сутки

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Новосибирская транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой вылета самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, надзорным ведомством осуществляются надзорные мероприятия по факту произошедшего.

Как указано в сообщении, вылет воздушного судна из новосибирского аэропорта Толмачево был запланирован на 05:50 2 декабря, однако по инициативе авиакомпании рейс предварительно перенесли на вечернее время. Рейс выполняет авиакомпания Azur Air.

— Выполнения рейса ожидают 234 пассажира, из них 26 детей. С целью недопущения нарушений Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, — указано в сообщении.

Как ранее сообщили НГС пассажиры воздушного судна, вылет самолета был назначен на 02:10 2 декабря. Его перенесли на 00:00 3 декабря. В пресс-службе аэропорта уточнили, что причиной задержки стало «неприбытие самолета».

В конце ноября «Аэрофлот» задержал свой первый регулярный рейс из Новосибирска в Таиланд. Люди ждали его 9 часов.

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Azur AirТолмачевоАвиарейсАэропортТранспортная проблема
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