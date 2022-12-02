Прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейса из Новосибирска в Таиланд — вылет ожидают 234 пассажира

Новосибирская транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой вылета самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, надзорным ведомством осуществляются надзорные мероприятия по факту произошедшего.
Как указано в сообщении, вылет воздушного судна из новосибирского аэропорта Толмачево был запланирован на 05:50 2 декабря, однако по инициативе авиакомпании рейс предварительно перенесли на вечернее время. Рейс выполняет авиакомпания Azur Air.
— Выполнения рейса ожидают 234 пассажира, из них 26 детей. С целью недопущения нарушений Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, — указано в сообщении.
Как ранее сообщили НГС пассажиры воздушного судна, вылет самолета был назначен на 02:10 2 декабря. Его перенесли на 00:00 3 декабря. В пресс-службе аэропорта уточнили, что причиной задержки стало «неприбытие самолета».