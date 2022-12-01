До середины декабря сузили дорогу рядом с местом коммунальной аварии в Дзержинке — там опять чинят теплотрассу

Теплотрассу на перекрестке улиц Королева и Промышленной прорвало поздно вечером, без отопления в 25-градусный мороз остались 94 объекта. Энергетики подали тепло в дома уже на следующий день, но почти сразу выявили новые повреждения — на этот раз в тепловой камере. За ликвидацией коммунальной аварии в режиме онлайн следили журналисты НГС.