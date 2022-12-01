До середины декабря сузили дорогу рядом с местом коммунальной аварии в Дзержинке — там опять чинят теплотрассу

В Новосибирске улицу Промышленную в Дзержинском районе сузили на 6 метров для ремонта теплотрассы — в начале недели на этом участке произошла крупная коммунальная авария. Ограничения продлятся до 18 декабря.
— Сужение проезжей части на 6 метров со стороны жилого дома ул. Промышленная, 1 — для проведения ремонта на теплотрассе после отключения, которое было два дня назад. Сейчас дома подключены, ремонт на теплоснабжение не повлияет, — объяснили корреспонденту НГС в СГК.
Теплотрассу на перекрестке улиц Королева и Промышленной прорвало поздно вечером, без отопления в 25-градусный мороз остались 94 объекта. Энергетики подали тепло в дома уже на следующий день, но почти сразу выявили новые повреждения — на этот раз в тепловой камере. За ликвидацией коммунальной аварии в режиме онлайн следили журналисты НГС.