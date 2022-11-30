В «РЭС» заявили, что не связаны с коммунальной аварией в «Светлом»: на выходных там не было тепла в 22 домах

В АО «РЭС» заявили, что не подает электроэнергию в район «Светлый» поселка Октябрьский под Новосибирском, где 26 ноября на выходных 22 дома остались без отопления. Прежде сообщалось, что перебой в работе котельной произошел из-за того, что насосы вышли из строя после аварии на электросетях.
— Причиной аварийного отключения электроснабжения в части поселка Октябрьский Мошковского района 26 ноября 2022 года стал обрыв провода воздушной линии электропередачи под воздействием внешней среды, — сообщили в ответе на запрос НГС в АО «РЭС».
После поступления сигнала в диспетчерскую на место выехали сотрудники «РЭС». Осмотр сетей проводили в темное время суток при температуре в -38 градусов. Ремонт выполнили за 2 часа 52 минуты. В компанию не поступала информация о том, что перерыв в подаче электричества повлиял на подачу тепла в дома.
— Электроснабжение микрорайона осуществляется от абонентских электрических сетей, которые не принадлежат и не обслуживаются АО «РЭС». В частности, газовая котельная, расположенная в микрорайоне, присоединена опосредованно через электрические сети иных владельцев. Вторая категория надежности электроснабжения данного объекта должна быть обеспечена за счет резервного автономного источника электроснабжения со стороны самого потребителя (то есть котельной), — добавили в «РЭС».
В этом году компания планирует модернизировать сети, чтобы обеспечить надежность электроснабжения поселка Октябрьский.
В начале недели отопление отключили в 93 домах Дзержинского района Новосибирска. Без тепла остались почти