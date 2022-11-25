20idei
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 5/10
usd 60.39
eur 62.78
СрочноАвтобус с детьми замерз на трассе
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Родственники пропавшего в Новосибирске мобилизованного обратились к шаману: они считают, что полиция бездействует

От Льва Ямашкина нет вестей десять дней

576

Вестей от Льва Ямашкина нет уже десять дней

Поделиться

Родственники пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области Льва Ямашкина прилетели в Новосибирск, чтобы искать мужчину. Он исчез 15 ноября, когда уехал с полигона в Шилово в город за вещами. Близкие пропавшего заявили, что уже обращались за помощью к шаману, который живет в Иркутской области.

— Сперва думали, что он где-то загулялся, заблудился, город-то большой, незнакомый, телефон разрядился. Он не мог на столько дней где-то загулять. Он ответственный, прошел горячую точку в Чечне, поэтому он знал, куда шел, — утверждает родственница пропавшего Анастасия.

Она добавила, что документы мужчина оставил в лагере, как и вещи.

Родственники пропавшего жалуются на бездействие полиции. По словам Анастасии, уже написано четыре заявления о пропаже от разных родственников мужчины.

— Нас полиция вообще не информирует. Никто не связывался с Новосибирска, — объяснила женщина. — Его ищут военные. Сегодня брат в Новосибирске наш тоже ищет, он прилетел на один день. Они уже все ближайшие деревни обошли.

Семья обращалась за информацией и к шаманам.

— Наши шаманы просят искать в северо-западной части от Шилово. Ничего нового не говорят, — добавила женщина.

В ГУ МВД по Иркутской области еще 22 ноября корреспонденту НГС сообщили, что передали все материалы в Новосибирск.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— У нас информации нет, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Особые приметы пропавшего: на лице на правой стороне щеки шрам круглой формы.

Если вам что-либо известно о пропавшем, пожалуйста, сообщите информацию в редакцию: 8 913 157-00-00 или в 112.

В это время мобилизованным новосибирцам отказывают в выдаче ипотеки, а на спецоперацию отправили 20-летнего парня с тяжелой болезнью.

По теме

Поиски пропавшегоСВОЧастичная мобилизацияШилово
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2