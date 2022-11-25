Родственники пропавшего в Новосибирске мобилизованного обратились к шаману: они считают, что полиция бездействует

Родственники пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области Льва Ямашкина прилетели в Новосибирск, чтобы искать мужчину. Он исчез 15 ноября, когда уехал с полигона в Шилово в город за вещами. Близкие пропавшего заявили, что уже обращались за помощью к шаману, который живет в Иркутской области.
— Сперва думали, что он где-то загулялся, заблудился, город-то большой, незнакомый, телефон разрядился. Он не мог на столько дней где-то загулять. Он ответственный, прошел горячую точку в Чечне, поэтому он знал, куда шел, — утверждает родственница пропавшего Анастасия.
Она добавила, что документы мужчина оставил в лагере, как и вещи.
Родственники пропавшего жалуются на бездействие полиции. По словам Анастасии, уже написано четыре заявления о пропаже от разных родственников мужчины.
— Нас полиция вообще не информирует. Никто не связывался с Новосибирска, — объяснила женщина. — Его ищут военные. Сегодня брат в Новосибирске наш тоже ищет, он прилетел на один день. Они уже все ближайшие деревни обошли.
Семья обращалась за информацией и к шаманам.
— Наши шаманы просят искать в северо-западной части от Шилово. Ничего нового не говорят, — добавила женщина.
В ГУ МВД по Иркутской области еще 22 ноября корреспонденту НГС сообщили, что передали все материалы в Новосибирск.
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— У нас информации нет, — ответили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Особые приметы пропавшего: на лице на правой стороне щеки шрам круглой формы.
Если вам что-либо известно о пропавшем, пожалуйста, сообщите информацию в редакцию: 8 913 157-00-00 или в 112.
В это время мобилизованным новосибирцам отказывают в выдаче ипотеки, а на спецоперацию отправили 20-летнего парня с тяжелой болезнью.