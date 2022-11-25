Родственники пропавшего в Новосибирске мобилизованного обратились к шаману: они считают, что полиция бездействует

Родственники пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области Льва Ямашкина прилетели в Новосибирск, чтобы искать мужчину. Он исчез 15 ноября, когда уехал с полигона в Шилово в город за вещами. Близкие пропавшего заявили, что уже обращались за помощью к шаману, который живет в Иркутской области.

— Сперва думали, что он где-то загулялся, заблудился, город-то большой, незнакомый, телефон разрядился. Он не мог на столько дней где-то загулять. Он ответственный, прошел горячую точку в Чечне, поэтому он знал, куда шел, — утверждает родственница пропавшего Анастасия.