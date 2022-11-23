«Не может стоять и сидеть». На спецоперацию отправили 20-летнего парня с тяжелой болезнью — вот его история

Майя Король добивается проведения военно-врачебной комиссии для мобилизованного мужа —
В каком состоянии он сейчас находится? Почему не может стоять и ходить? Что говорят армейские власти? Наши коллеги из 72.RU записали на видео разговор с женой мобилизованного — смотрите его чуть выше.
До внезапной мобилизации Владислав находился на домашнем лечении: меньше полугода назад ему установили диагноз, связанный с заболеванием репродуктивной системы, после чего сделали операцию. Через некоторое время у молодого человека снова стали появляться тянущие боли в области паха. Владислав говорит, что ему тяжело долго стоять и справляться с физическими нагрузками. По словам Майи, в воинской части ее мужа не лечат — она сама привозит ему таблетки.
Обращения в Минобороны, к губернатору Тюменской области, откуда призвали Владислава Измайлова, и в военную прокуратуру с просьбой провести ВВК и разобраться в законности происходящего пока ни к чему не привели.
— Моего мужа мобилизовали 25 октября рано утром. На полигоне половину призванных отправили на медосмотр. Половину посадили в кабинет и дали бумаги на согласие о смене ВУС. У моего мужа были все документы о состоянии здоровья. Ему просто было некому их предъявить. Никакого медицинского осмотра не было, — утверждает Майя Король.
Справки о состоянии здоровья Владислава Измайлова и обращения в ведомства есть в распоряжении редакции.
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— Ему даже ни разу не дали таблетку. Начмеды и фельдшер говорят ему открыто: «Ты нам такой тут не нужен. Какой ты воин?» В военном училище главврач показал одному из парней, которые там находились с моим мужем, свои половые органы и сказал: «Я с этим служил, посмотри. А вы тут мне жалуетесь!» — рассказывает девушка со слов мужа.
Сейчас Майя вместе с Владиславом продолжают добиваться комиссии.