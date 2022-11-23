«Не может стоять и сидеть». На спецоперацию отправили 20-летнего парня с тяжелой болезнью — вот его история

Майя Король добивается проведения военно-врачебной комиссии для мобилизованного мужа — 20-летнего Владислава Измайлова. По словам девушки, на сборном пункте не было медицинского осмотра и ее супруг не смог предъявить справки о заболевании.

В каком состоянии он сейчас находится? Почему не может стоять и ходить? Что говорят армейские власти? Наши коллеги из 72.RU записали на видео разговор с женой мобилизованного — смотрите его чуть выше.