«Сын-студент не смог выйти из подъезда»: в новосибирском доме примерзла дверь в холода

В РСУ-3 журналисту сообщили, что заявка была, и сегодня в подвале подъезда закрыли окна.

— Я донесла до руководства данную заявку. Дверь будет закрываться, парит, потому что в подвале тепло, сейчас мороз на улице, поэтому намерзает дверь. Там ничего сложного нет. Закрыли окна, сейчас не будет испарения и конденсата, нормально всё будет, — отметила диспетчер.