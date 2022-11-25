«Сын-студент не смог выйти из подъезда»: в новосибирском доме примерзла дверь в холода

Жители дома на Римского-Корсакова, 4а в Новосибирске не смогли выйти из своего подъезда утром 25 ноября. Дверь превратилась в обледеневшую железяку, по словам местной жительницы, это случилось из-за испарений в подвале, где почти полгода назад произошла коммунальная авария.
— Летом был прорыв трубы, пар стоял такой, что невозможно было выйти. Сейчас подвал так и затоплен, оттуда парит, поэтому в подъезде высокая влажность, — объяснила НГС Анжелика Вахрушева.
Из-за прорыва трубы почти полгода назад в подъезде отвалилась штукатурка, говорит Анжелика. После наступившего холода и повышенной влажности дверь подъезда примерзла, а домофон вышел из строя.
— Мой сын-студент не смог выйти из подъезда. Потом домофон вывели из строя, сейчас дверь прикрыта, то есть подъезд открыт. Домофон перемерз и сломался, дверь так и стоит обледеневшая, — отметила жительница дома.
Как сообщила НГС диспетчер в управляющей компании, заявок по данному адресу не поступало. Также диспетчер объяснила, что дом обслуживает подрядчик РСУ-3.
В РСУ-3 журналисту сообщили, что заявка была, и сегодня в подвале подъезда закрыли окна.
— Я донесла до руководства данную заявку. Дверь будет закрываться, парит, потому что в подвале тепло, сейчас мороз на улице, поэтому намерзает дверь. Там ничего сложного нет. Закрыли окна, сейчас не будет испарения и конденсата, нормально всё будет, — отметила диспетчер.
Несколько дней назад в Октябрьском районе около 30 домов на улице Выборной и два дома на улице Вилюйской отключили от отопления и горячей воды. На улице Выборной в одном месте по улице ночью потек кипяток.