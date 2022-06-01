Подъезд дома на Римского-Корсакова завалило паром: видео, снятое во время коммунальной аварии
Недалеко от дома прорвало трубу
Утром 1 июня жители четырехэтажного дома на Римского-Корсакова, 4А в Новосибирске при выходе из своих квартир столкнулись с клубами пара, поднимающимися из подвального помещения.
— У нас произошёл прорыв горячей воды в подвале с раннего утра. Аварийной службы до сих пор нет, — сообщила жительница третьего подъезда Анжелика Вахрушева. Она прислала в редакцию видео, которое снял ее сын.
В СГК подтвердили факт коммунальной аварии.
— Возник дефект на магистральной теплосети по улице Римского-Корсакова, в настоящее время трубопровод перекрыт, ведутся ремонтные работы. Уточняем, как вода из теплосети попала в дома 4А по ул. Римского-Корсакова, возможно, причиной стало отсутствие герметизации подвала, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.
Комментарий СГК редакция получила в 14.00, однако, по словам Анжелики Вахрушевой, клубы пара никуда не делись и к 16.00.
— Реально, в подъезд сейчас ни войти, ни выйти из него! Мы не видели коммунальщиков, просим осветить эту проблему. Ситуация катастрофическая, весь подъезд в конденсате, — говорит Вахрушева.
В управляющей компании РСУ-3 заявили НГС, что какой-либо комментарий по ситуации возможно получить только завтра.
— Инженер будет в 8 утра, звоните завтра, больше мне добавить нечего, — сказал диспетчер РСУ-3, отказавшись помочь связаться с инженером или руководством сегодня.
Со 2 июня в Новосибирске начнутся испытания на плотность и прочность теплосети в зоне ТЭЦ-4. Их проведет ООО «Новосибирская теплосетевая компания». По ссылке можно ознакомиться со списком улиц, которых они коснутся.
Ранее на улице Мичурина в районе стадиона «Спартак» в центре Новосибирска забил фонтан. Причиной стала авария во время испытаний теплосетей.