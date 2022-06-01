Подъезд дома на Римского-Корсакова завалило паром: видео, снятое во время коммунальной аварии

Утром 1 июня жители четырехэтажного дома на Римского-Корсакова, 4А в Новосибирске при выходе из своих квартир столкнулись с клубами пара, поднимающимися из подвального помещения.



— У нас произошёл прорыв горячей воды в подвале с раннего утра. Аварийной службы до сих пор нет, — сообщила жительница третьего подъезда Анжелика Вахрушева. Она прислала в редакцию видео, которое снял ее сын.