В Новосибирске объявлен очередной этап теплоиспытаний — где и когда отключат горячую воду

Со 2 июня в Новосибирске начнутся испытания на плотность и прочность теплосети в зоне ТЭЦ-4. Их проведет ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Изучаем список улиц, которых они коснутся.

По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, испытания продлятся со 2 по 13 июня.

