В Новосибирске объявлен очередной этап теплоиспытаний — где и когда отключат горячую воду
В мэрии предупредили, что возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта
Со 2 июня в Новосибирске начнутся испытания на плотность и прочность теплосети в зоне ТЭЦ-4. Их проведет ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Изучаем список улиц, которых они коснутся.
По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, испытания продлятся со 2 по 13 июня.
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что испытания в круглосуточном режиме продлятся со 2 по 9 июня. Горячую воду же отключат на больший срок — со 2 по 13 июня. Также произойдет расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды с полуночи 1 июня.
Под испытания попадают следующие сети:
На ул. Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, на Красном проспекте (от станции метро «Гагаринская» до ул. Северной), ул. Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановой (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной.
Также в пресс-центре мэрии предупредили, что подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, а при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.
— Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В Новосибирске затянулась первая волна испытаний на участках теплосетей — они относятся к контуру ТЭЦ-3. Кое-где горячую воду до сих пор не подключили. Разбираемся, когда ее ждать.