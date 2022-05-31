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В часть домов Новосибирска не вернули горячую воду в обещанные сроки. Когда ее ждать?

Гидравлические испытания теплосетей затянулись

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Кое-где для ремонта даже придется остановить трамвайное движение

Кое-где для ремонта даже придется остановить трамвайное движение

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В Новосибирске затянулась первая волна испытаний на участках теплосетей — они относятся к контуру ТЭЦ-3. Жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов ждут возвращения горячей воды. Также неудобства испытывают обитатели Челюскинского жилмассива, но уже по другой причине.

— После гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-3, которые завершились 28 мая, не везде восстановлено горячее водоснабжение. Ресурс не получили 249 домов из 1242 домов в зоне теплоснабжения станции. Это затронуло жителей Юго-Западного, Западного и Троллейного жилмассивов. Сейчас завершаем все первоочередные работы и сегодня, 31 мая, восстановим горячее водоснабжение 156 домам. Остальным сможем подать горячую воду завтра, 1 июня. Мы выявили по зоне ТЭЦ-3 около 200 дефектов, устранение отдельных повреждений потребовало достаточно большого объема работ — например, замены участков труб большого диаметра. Такой ремонт невозможно было выполнить до конца периода испытаний.

На пересечении улиц Пархоменко и Троллейной выявили повреждение теплосети, для его устранения нужно заменить две трубы. Делать это будут с 3 по 5 июня, на это время на участке остановят трамвайное движение, — уточнили в СГК.

В компании уточнили, что в Новосибирске есть и отключения, связанные с дефектами на теплосетях, безотносительно гидравлических испытаний. Например, повреждения трубопровода на улице Нарымской, из-за которых отключена горячая вода в 16 домах. Работы находятся на завершающем этапе.

Сегодня на аппаратном совещании мэрии сообщили, что испытания в некоторых районах были продлены.

— Пришлось на один день продлить испытания по зоне Первомайского района и улицы Выборной, потому что в субботу был выявлен крупный дефект, технически сложный, на границе Новосибирска и села Новолугового. Там, где идет трасса в Первомайский район, был заменен достаточно большой участок трубопровода. Вчера проводились повторные испытания. Сегодня режим будет восстановлен, до конца дня горячая вода будет подана потребителям, — рассказал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

Отдельно Дмитрий Перязев коснулся отключения горячей воды в зоне испытания ТЭЦ-3:

— По первоначальному графику испытания вместе с наладкой тепловых сетей и устранением дефектов должны были продолжаться до 28 мая. На сегодняшний день у нас есть неподключенные объекты на Чистой Слободе и Юго-Западном и Троллейном жилмассивах. Сегодня тепловые сети завершат ремонт двух магистральных сетей, так же к ночи горячее водоснабжение будет восстановлено. Также у нас идут испытания по зонам локальных котельных в Советском районе.

Начальник департамента энергетики и ЖКХ заверил, что все работы будут завершены до конца рабочей недели.

— Всего в этом году к ремонту запланировано 29 участков тепловых сетей, в работе находятся 15, два объекта уже полностью выполнены. Мы идем с хорошим заделом, никаких отставаний нет. Что касается восстановления благоустройства после разрытий, всего на контроле у нас 1567 разрытий. Выполнено 694 объекта. В работе находятся 963, — сказал Дмитрий Перязев.

С 24 мая по 31 мая в Новосибирске проходит очередной этап испытаний теплосетей. На плотность и прочность испытывают тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5.

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СГК
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