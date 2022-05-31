В часть домов Новосибирска не вернули горячую воду в обещанные сроки. Когда ее ждать?
Гидравлические испытания теплосетей затянулись
В Новосибирске затянулась первая волна испытаний на участках теплосетей — они относятся к контуру
— После гидравлических испытаний в зоне
На пересечении улиц Пархоменко и Троллейной выявили повреждение теплосети, для его устранения нужно заменить две трубы. Делать это будут с 3 по 5 июня, на это время на участке остановят трамвайное движение, — уточнили в СГК.
В компании уточнили, что в Новосибирске есть и отключения, связанные с дефектами на теплосетях, безотносительно гидравлических испытаний. Например, повреждения трубопровода на улице Нарымской, из-за которых отключена горячая вода в 16 домах. Работы находятся на завершающем этапе.
Сегодня на аппаратном совещании мэрии сообщили, что испытания в некоторых районах были продлены.
— Пришлось на один день продлить испытания по зоне Первомайского района и улицы Выборной, потому что в субботу был выявлен крупный дефект, технически сложный, на границе Новосибирска и села Новолугового. Там, где идет трасса в Первомайский район, был заменен достаточно большой участок трубопровода. Вчера проводились повторные испытания. Сегодня режим будет восстановлен, до конца дня горячая вода будет подана потребителям, — рассказал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.
Отдельно Дмитрий Перязев коснулся отключения горячей воды в зоне испытания
— По первоначальному графику испытания вместе с наладкой тепловых сетей и устранением дефектов должны были продолжаться до
Начальник департамента энергетики и ЖКХ заверил, что все работы будут завершены до конца рабочей недели.
— Всего в этом году к ремонту запланировано 29 участков тепловых сетей, в работе находятся 15, два объекта уже полностью выполнены. Мы идем с хорошим заделом, никаких отставаний нет. Что касается восстановления благоустройства после разрытий, всего на контроле у нас 1567 разрытий. Выполнено 694 объекта. В работе находятся 963, — сказал Дмитрий Перязев.
С 24 мая по 31 мая в Новосибирске проходит очередной этап испытаний теплосетей. На плотность и прочность испытывают тепловые сети по зоне теплоснабжения от