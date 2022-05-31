В часть домов Новосибирска не вернули горячую воду в обещанные сроки. Когда ее ждать?

В Новосибирске затянулась первая волна испытаний на участках теплосетей — они относятся к контуру ТЭЦ-3 . Жители Юго-Западного, Западного, Троллейного жилмассивов ждут возвращения горячей воды. Также неудобства испытывают обитатели Челюскинского жилмассива, но уже по другой причине.

— После гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-3 , которые завершились 28 мая , не везде восстановлено горячее водоснабжение. Ресурс не получили 249 домов из 1242 домов в зоне теплоснабжения станции. Это затронуло жителей Юго-Западного, Западного и Троллейного жилмассивов. Сейчас завершаем все первоочередные работы и сегодня, 31 мая , восстановим горячее водоснабжение 156 домам. Остальным сможем подать горячую воду завтра, 1 июня . Мы выявили по зоне ТЭЦ-3 около 200 дефектов, устранение отдельных повреждений потребовало достаточно большого объема работ — например, замены участков труб большого диаметра. Такой ремонт невозможно было выполнить до конца периода испытаний.

