В Новосибирске стартует новый этап теплоиспытаний: где с 24 мая отключат горячую воду
При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.
С 24 мая по 31 мая «Новосибирская теплосетевая компания» испытывает на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5.
Под испытания попадают дома на следующих улицах Октябрьского и Первомайского районов:
Лазурная, Доватора, Волочаевская, Высоцкого, Снежиной, Потылицына, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское Плато, Кленовая, Заречная, Марата, 2-й Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайская, Аксенова, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.
В пресс-центре мэрии рекомендовали владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении по этим улицам, ведь в большинстве случаев теплотрассы расположены под проезжей частью, и может получиться вот так. А родителям посоветовали не допускать безнадзорного пребывания детей на вышеуказанных улицах.
Список этапов на карте можно посмотреть ниже:
19 мая на улице Мичурина в районе стадиона «Спартак» в центре Новосибирска забил фонтан. Во время испытаний теплосетей прорвало трубу.