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Тема дняСемья живет над бездной, мэрия не видит проблемы
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В Новосибирске стартует новый этап теплоиспытаний: где с 24 мая отключат горячую воду

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

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Испытания теплосетей пройдут в круглосуточном режиме.

Испытания теплосетей пройдут в круглосуточном режиме.

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С 24 мая по 31 мая «Новосибирская теплосетевая компания» испытывает на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5.


Под испытания попадают дома на следующих улицах Октябрьского и Первомайского районов:

Лазурная, Доватора, Волочаевская, Высоцкого, Снежиной, Потылицына, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское Плато, Кленовая, Заречная, Марата, 2-й Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайская, Аксенова, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

В пресс-центре мэрии рекомендовали владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении по этим улицам, ведь в большинстве случаев теплотрассы расположены под проезжей частью, и может получиться вот так. А родителям посоветовали не допускать безнадзорного пребывания детей на вышеуказанных улицах.

Список этапов на карте можно посмотреть ниже:

19 мая на улице Мичурина в районе стадиона «Спартак» в центре Новосибирска забил фонтан. Во время испытаний теплосетей прорвало трубу.

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