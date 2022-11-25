Мэр Новосибирска ответил на иск прокуратуры о закупке спецтехники для уборки дорог

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на иск прокуратуры о необходимости купить спецтехнику для очистки дорог. По его словам, мэрия уже закупила 40 единиц техники в этом году и еще не получила решение суда по делу.

По данным прокуратуры, суд обязал городские власти закупить более 650 единиц специальной техники.



— Мы закупили 40 единиц техники несколькими партиями: 31 получили, 9 еще должно прийти. Это универсальные машины, которые работают и в летний, и в зимний период. Они могут использовать современные реагенты, поэтому эффективность уборки повышается, — ответил мэр Анатолий Локоть.

