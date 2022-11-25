Мэр Новосибирска ответил на иск прокуратуры о закупке спецтехники для уборки дорог

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на иск прокуратуры о необходимости купить спецтехнику для очистки дорог. По его словам, мэрия уже закупила 40 единиц техники в этом году и еще не получила решение суда по делу.
По данным прокуратуры, суд обязал городские власти закупить более 650 единиц специальной техники.
— Мы закупили 40 единиц техники несколькими партиями: 31 получили, 9 еще должно прийти. Это универсальные машины, которые работают и в летний, и в зимний период. Они могут использовать современные реагенты, поэтому эффективность уборки повышается, — ответил мэр Анатолий Локоть.
По словам мэра, администрация не допустила наледи на дорогах, тротуары сейчас приводят в порядок, проблемы остались только с дворами.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии, решение Центрального суда по делу в окончательной форме не изготовлено и в мэрию города Новосибирска не поступало. Судебное решение не вступило в законную силу.
— На сегодняшний день парк специализированной техники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети города Новосибирска в зимний период насчитывает 450 единиц, — отметили в мэрии города.
Ранее стало известно о том, что прокуратура Новосибирской области выявила более 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на магистралях.