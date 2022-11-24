Прокуратура заинтересовалась частыми отключениями электроэнергии в Оби

НГС связался с автором видеозаписи. Как сообщила изданию Ольга Арчибасова, регулярные отключения электричества наблюдаются в городе не первый год.



— Уже лет 7 точно. Но раньше это не было такой глобальной проблемой, как в этом году. С этого года у нас происходят частые аварии во время ветра и дождя, а теперь еще и мороз добавился. Летом было отключение на сутки, — сказала Ольга.



Сибирячка отметила, что 21 ноября в Оби у некоторых жителей не было стабильного света с 22:30 часов 20 ноября по 14 часов 21 ноября. Его периодически включали, сообщила Ольга.



— Власти подтверждают, что почти все электрические сети изношены и требуют ремонта. Но сами только обещают все исправить. По факту ничего у нас не меняется. Представитель РЭС нам пообещал все починить к лету следующего года, — рассказала Ольга НГС. — Ночью 21 ноября при звонке в диспетчерскую нам предложили взять одеяла и прийти погреться на стульчиках. Вот мы и пошли, но никто нам не открыл двери.



Ольга отметила, что на следующий день. 21 ноября, местные жители собрались в администрации, где смогли поговорить с начальником управления ЖКХ и благоустройства города. 23 ноября их пригласили на совещание с представителем Обского РЭС.



НГС направил запрос в администрацию Оби с просьбой прокомментировать ситуацию.

