Прокуратура заинтересовалась частыми отключениями электроэнергии в Оби

Прокуратура организовала проверку из-за частых аварийных отключений электроэнергии и холодного водоснабжения в Оби Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, специалисты проверят исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Отмечается, что частые отключения приводят к снижению качества коммунальных услуг, оказываемых жителям города.
— Прокуратура даст оценку работе организаций, осуществляющих подачу электроэнергии и холодного водоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — указано в сообщении.
Отметим, о частых отключениях света в городе местные жители сообщали в социальных сетях. Так, в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что отключения электроэнергии наблюдались в Оби, в частности, 20 и 23 ноября. В группе сообщается, что в ночь с 20 на 21 ноября после отключения света местные жители собрались у городской администрации.
— В диспетчерской сказали: «Приходите в администрацию греться, да хоть чай попить и телефоны подзарядить». По факту в администрацию не пускают, — написала в комментариях к сообщению о сборе людей у администрации местная жительница во «ВКонтакте». Сообщение к посту женщина разместила в 00:06 21 ноября.
НГС связался с автором видеозаписи. Как сообщила изданию Ольга Арчибасова, регулярные отключения электричества наблюдаются в городе не первый год.
— Уже лет 7 точно. Но раньше это не было такой глобальной проблемой, как в этом году. С этого года у нас происходят частые аварии во время ветра и дождя, а теперь еще и мороз добавился. Летом было отключение на сутки, — сказала Ольга.
Сибирячка отметила, что 21 ноября в Оби у некоторых жителей не было стабильного света с 22:30 часов 20 ноября по 14 часов 21 ноября. Его периодически включали, сообщила Ольга.
— Власти подтверждают, что почти все электрические сети изношены и требуют ремонта. Но сами только обещают все исправить. По факту ничего у нас не меняется. Представитель РЭС нам пообещал все починить к лету следующего года, — рассказала Ольга НГС. — Ночью 21 ноября при звонке в диспетчерскую нам предложили взять одеяла и прийти погреться на стульчиках. Вот мы и пошли, но никто нам не открыл двери.
Ольга отметила, что на следующий день. 21 ноября, местные жители собрались в администрации, где смогли поговорить с начальником управления ЖКХ и благоустройства города. 23 ноября их пригласили на совещание с представителем Обского РЭС.
НГС направил запрос в администрацию Оби с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце октября в Новосибирской области из-за сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электричества. Без света на время в регионе осталось больше 26,5 тысячи человек.