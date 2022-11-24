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Взрыв на Чистой слободе

«Вывели из состояния шока»: врачи — о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве газа в Чистой Слободе

Он находится в реанимации

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Баллон с газом мог взорваться из-за нарушений техники безопасности во время ремонта холодильника

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Врачам удалось вывести из состояния шока пострадавшего при взрыве газа, который произошел вчера в квартире в Чистой Слободе.

При взрыве на месте погиб мастер по ремонту холодильника, второй мужчина оказался в больнице — по словам местных жителей, это хозяин квартиры.

— Пациент вчера был госпитализирован в областную больницу в тяжелом состоянии. Им занимается многопрофильная бригада врачей, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирской областной клинической больнице. — Наблюдаем положительную динамику, пациент выведен из состояния шока, сейчас находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Баллон с газом мог взорваться из-за нарушений техники безопасности во время ремонта холодильника. Обо всём, что известно о пожаре в 10-этажке на Титова, читайте в нашем сюжете.

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Чистая СлободаВзрыв газаВрачиРемонт холодильника
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