«Вывели из состояния шока»: врачи — о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве газа в Чистой Слободе

Врачам удалось вывести из состояния шока пострадавшего при взрыве газа, который произошел вчера в квартире в Чистой Слободе.
При взрыве на месте погиб мастер по ремонту холодильника, второй мужчина оказался в больнице — по словам местных жителей, это хозяин квартиры.
— Пациент вчера был госпитализирован в областную больницу в тяжелом состоянии. Им занимается многопрофильная бригада врачей, — объяснили корреспонденту НГС в Новосибирской областной клинической больнице. — Наблюдаем положительную динамику, пациент выведен из состояния шока, сейчас находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Баллон с газом мог взорваться из-за нарушений техники безопасности во время ремонта холодильника. Обо всём, что известно о пожаре в 10-этажке на Титова, читайте в нашем сюжете.