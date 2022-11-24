Как выглядит поезд Деда Мороза внутри — за входной билет в него просят почти 2 тысячи рублей

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга будет стоять на вокзале Новосибирск-Главный сегодня до 18:35 и отправится дальше по маршруту.
Бесплатная программа проходит на улице. Утром на встречу Деда Мороза, несмотря на холод в -24 градуса, пришла толпа новосибирцев с детьми.
— Для всех желающих открыты для свободного посещения вагоны: вагон-лавка с фото-купе и вагон-ресторан с северной кухней, — говорится на сайте проекта.
В остальные вагоны можно попасть только по билетам на специальную программу. Для ребенка билет стоит 1950 рублей — для детей от 7 до 14 лет. Дороже, 2450 рублей, стоит проход взрослого с ребенком возрастом от 3 до 6 лет.
Фотокорреспонденту НГС удалось попасть в вагоны, куда не пускают без билетов, и вот что он там увидел:
Ранее новогодний поезд с Дедом Морозом побывал в нескольких городах Кемеровской области и вызвал массу возмущений на качество организации встречи сказочного персонажа с жителями населенных пунктов.