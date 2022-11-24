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Как выглядит поезд Деда Мороза внутри — за входной билет в него просят почти 2 тысячи рублей

Фотокорреспондент НГС прошелся по вагону

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Внутри вагонов для детей подготовлена специальная программа

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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга будет стоять на вокзале Новосибирск-Главный сегодня до 18:35 и отправится дальше по маршруту.

Бесплатная программа проходит на улице. Утром на встречу Деда Мороза, несмотря на холод в -24 градуса, пришла толпа новосибирцев с детьми.

— Для всех желающих открыты для свободного посещения вагоны: вагон-лавка с фото-купе и вагон-ресторан с северной кухней, — говорится на сайте проекта.

Поезд прибыл на паровой тяге

Поезд прибыл на паровой тяге

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На улице предусмотрена бесплатная программа

На улице предусмотрена бесплатная программа

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В остальные вагоны можно попасть только по билетам на специальную программу. Для ребенка билет стоит 1950 рублей — для детей от 7 до 14 лет. Дороже, 2450 рублей, стоит проход взрослого с ребенком возрастом от 3 до 6 лет.

Фотокорреспонденту НГС удалось попасть в вагоны, куда не пускают без билетов, и вот что он там увидел:

Взрослых пускают сопровождать только малышей от 3 до 6 лет

Взрослых пускают сопровождать только малышей от 3 до 6 лет

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Внутри очень уютно

Внутри очень уютно

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Гостей встречают сказочные персонажи

Гостей встречают сказочные персонажи

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Это вагон-ресторан, в котором детей кормят плюшками

Это вагон-ресторан, в котором детей кормят плюшками

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Дети получают подарки от волшебника

Дети получают подарки от волшебника

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Сказочное убранство одного из вагонов

Сказочное убранство одного из вагонов

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Этого волшебника зовут Дед Трескун

Этого волшебника зовут Дед Трескун

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Немного деталей из вагонов

Немного деталей из вагонов

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Детям задавали различные загадки

Детям задавали различные загадки

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Вот это хоромы!

Вот это хоромы!

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Письма Деду Морозу

Письма Деду Морозу

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Программа рассчитана на детей

Программа рассчитана на детей

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Ранее новогодний поезд с Дедом Морозом побывал в нескольких городах Кемеровской области и вызвал массу возмущений на качество организации встречи сказочного персонажа с жителями населенных пунктов.

Дед МорозНовый годФоторепортажПоезд Деда Мороза
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