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«Теперь знаем, что Локтю вручить на ДР»: что новосибирцы думают о подарке властей на 90-летие ветерану

Три открытки и 1000 рублей возмутили жителей, но некоторые считают, что главное — внимание

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По словам дочери ветерана, в конверте с открыткой мэра Новосибирска была 1000 рублей

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Подарок от властей на 90-летие ветерана войны возмутил читателей НГС. За несколько часов жители Новосибирска оставили почти 300 комментариев к новости на НГС о тысяче рублей и трех открытках для пенсионера: кто-то уверен, что главное — внимание, а кто-то негодует, что так решили отблагодарить труженика тыла.

Власти вручили ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла из Новосибирска на 90-летие в подарок 1000 рублей и три открытки: от президента Владимира Путина, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Выплата предоставляется следующим категориям ветеранов ВОВ: участник и инвалид Великой Отечественной войны, труженик тыла, житель блокадного Ленинграда, малолетний узник фашистских концлагерей, — ответили в мэрии Новосибирска.

Публикуем комментарии, которые оставили жители Новосибирска под новостью.

— Вот и весь патриотизм, вот и вся забота о ветеранах, вот и вся память о подвигах. На помпезные шествия 9 мая тратятся миллиарды, от красивых речей и шумных оркестров не протолкнуться, а горстка оставшихся ветеранов десятилетиями стоят в очереди на квартиры и получают подачки в тысячу рублей, — считает читатель под ником Гость.

— Ветеран может поехать на площадь Калинина и любоваться стелой за 150 миллионов, а деньги — это бумага, — уверен читатель под ником Поддерживаю.

— Тысяча рублей и три открытки. Каждый персонаж примазался. Лучше бы три тысячи рублей и одна открытка, — предлагает автор под ником Ром.

— Странно, что так мало открыток. Недоработали, я считаю. Надо еще открытку от Мишустина, открытку от Матвиенко, открытку от Медведева, открытку от Шимкива, открытку от Серышева... И где-то на дне пакета под этим ворохом макулатуры — 100 рублей, — оставил комментарий читатель НГС.

— Господа чиновники! Когда-то ветеранов ВОВ было много и у вас был отмаз, что на всех не разорваться. Сейчас их единицы! Не устали позориться? — оставил комментарий читатель под ником ZZZ.

— Что ж. Зато теперь мы знаем, какой подарок Локтю вручить на ДР, — предлагает читатель под ником Анна.

Есть читатели, которые уверены, что для ветерана главное — внимание, а не сумма подарка.

— Моя бабушка (1919 г. р.), как труженица тыла и вдова ветерана ВОВ (дед умер в 1994 г.), Царство им небесное, каждый год при жизни, как и многие другие, на 9 мая получала открытку с поздравлением от президента страны... До сих пор помню, как она радовалась, плакала, просила несколько раз прочитать открытку... Я это к тому, что для старого человека очень важно внимание, а вот про деньги никто не думал даже, от главы администрации поселения всегда был подарок: чай, кофе, конфеты, — написал читатель под ником Мисс Марпл.

— А чем именно возмущена дочь, тысячей рублей или тремя открытками? Ветераны ВОВ вполне нормальную пенсию получают по российским меркам, на уровне стран Прибалтики, кстати, остальные пенсионеры не возмущаются, хотя средняя пенсия в три раза меньше, — уверен читатель.

— «Дареному коню в зубы не смотрят». Однако дети ветеранов еще как смотрят! Мало им тысячи, им больше надо! Надо, чтобы приехали губернатор, мэр и лично поздравили, станцевали и подарили «Ладу Гранту», — считает читатель под ником Якутский.

В начале ноября в Новосибирске открыли стелу «Город трудовой доблести», которая обошлась городу почти в 150 миллионов рублей, еще почти миллион потратили на звуковое и световое сопровождение самой церемонии открытия.

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