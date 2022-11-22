«Теперь знаем, что Локтю вручить на ДР»: что новосибирцы думают о подарке властей на 90-летие ветерану

— Вот и весь патриотизм, вот и вся забота о ветеранах, вот и вся память о подвигах. На помпезные шествия 9 мая тратятся миллиарды, от красивых речей и шумных оркестров не протолкнуться, а горстка оставшихся ветеранов десятилетиями стоят в очереди на квартиры и получают подачки в тысячу рублей, — считает читатель под ником Гость.

— Ветеран может поехать на площадь Калинина и любоваться стелой за 150 миллионов, а деньги — это бумага, — уверен читатель под ником Поддерживаю.

— Тысяча рублей и три открытки. Каждый персонаж примазался. Лучше бы три тысячи рублей и одна открытка, — предлагает автор под ником Ром.

