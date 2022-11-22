Тысячу рублей и три открытки подарили власти на 90-летие ветерану войны из Новосибирска

Отцу Анны (имя изменено по ее просьбе) ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла из Новосибирска исполнилось 90 лет. Пенсионеру на юбилей вручили в подарок 1000 рублей и три открытки: от президента Владимира Путина, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Дочь ветерана удивилась такому подарку, она уверена, что лучше подарить пакет с продуктами, чем такую сумму.
— Моему отцу позвонили и сказали, что хотят приехать с подарками, поздравить с юбилеем. Он приободрился, потому что было приятно, что про него помнят. Я перезвонила на следующий день по номеру, где мне сказали, что из-за коронавируса приехать не смогут, так как не хотят подвергать отца опасности, попросили подъехать меня, — поделилась с журналистом НГС Анна.
Когда Анна пришла за подарком для отца в городской комплексный центр социального обслуживания населения, ей дали три конверта с открытками от президента Владимира Путина, губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя. По словам Анны, в конверте от мэра Новосибирска оказался еще один подарок — 1000 рублей.
— Мне, честно говоря, не хотелось показывать отцу, что ему подарили. Он с 9 лет начал работать, когда началась война, а здесь такой подарок. В прошлом году на какой-то из праздников социальная служба тоже дарила подарок, но там хотя бы был пакет с продуктами, — рассказала НГС женщина.
На запрос НГС в мэрии города Новосибирска ответили, что одним из направлений поддержки жителей является забота о людях, переживших войну. Каждый год департамент по социальной политике мэрии оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
В соответствии с муниципальной программой и с постановлением мэра Новосибирска ветеранам ВОВ на юбилеи 90 лет и 95 лет вручают 1000 рублей и адресные юбилейные поздравления Президента РФ, губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска.
— Выплата предоставляется следующим категориям ветеранов ВОВ: участник и инвалид Великой Отечественной войны, труженик тыла, житель блокадного Ленинграда, малолетний узник фашистских концлагерей, — ответили в мэрии Новосибирска.
Также в пресс-центре мэрии отметили, что на данный момент 599 человек отметили 90 и 95-летний юбилей, им вручили такие же подарки, как и отцу Анны. Таким образом за 2022 год в департаменте мэрии Новосибирска потратили 599 тысяч рублей на выплаты юбилярам.
В начале ноября в Новосибирске открыли стелу «Город трудовой доблести», которая обошлась городу почти в 150 миллионов рублей, еще почти миллион потратили на звуковое и световое сопровождение самой церемонии открытия.