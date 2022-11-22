Тысячу рублей и три открытки подарили власти на 90-летие ветерану войны из Новосибирска

— Моему отцу позвонили и сказали, что хотят приехать с подарками, поздравить с юбилеем. Он приободрился, потому что было приятно, что про него помнят. Я перезвонила на следующий день по номеру, где мне сказали, что из-за коронавируса приехать не смогут, так как не хотят подвергать отца опасности, попросили подъехать меня, — поделилась с журналистом НГС Анна.