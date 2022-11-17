«Уже спасли Центральный парк»: почему Минцифры НСО закупает множество принтеров и при чем здесь суды

— У нас действительно увеличилось количество закупаемых принтеров. Но это из-за централизаций полномочий и функций. Мы, например, в прошлом году взяли на обслуживание мировых судей. Каждый мировой судья, а их 49 участков, 140 судей — каждый из них дела печатает. Мы их взяли на техподдержку. Колоссальный прирост принтеров и картриджей в закупках из-за этого, — сообщил министр.

