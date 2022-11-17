«Уже спасли Центральный парк»: почему Минцифры НСО закупает множество принтеров и при чем здесь суды

В Минцифре Новосибирской области произошел колоссальный прирост закупок принтеров и картриджей из-за централизации полномочий.
Об этом сегодня, 17 ноября, во время прямого эфира на НГС сообщил министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь. Читатель НГС обратил внимание, что количество госзакупок на печатную технику резко выросло. Это признал и министр, но не уточнил на сколько.
— У нас действительно увеличилось количество закупаемых принтеров. Но это из-за централизаций полномочий и функций. Мы, например, в прошлом году взяли на обслуживание мировых судей. Каждый мировой судья, а их 49 участков, 140 судей — каждый из них дела печатает. Мы их взяли на техподдержку. Колоссальный прирост принтеров и картриджей в закупках из-за этого, — сообщил министр.
Бумажных документов, как сообщает министр, всё же в целом становится значительно меньше.
— За счет внедрения электронного документооборота за последние два года сэкономили около 10 тысяч гектаров леса, что сопоставимо с площадью нашего Центрального парка. Спасли столько деревьев, — добавил Сергей Цукарь.
Ранее он рассказывал, что все государственные и критически важные структуры НСО за два года должны полностью перейти на отечественное программное обеспечение на базе Linux вместо Windows. При этом дефицит специалистов сферы IT в Новосибирской области составил около 2500 человек.