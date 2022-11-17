Около 2500 айтишников не хватает компаниям Новосибирской области — с чем связан дефицит

Дефицит специалистов сферы айти в Новосибирской области составил около 2500 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, во время прямого эфира на НГС сообщил министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.

— В Новосибирской области не хватает около 2 тысяч айти-специалистов, по оценке летом 2022 года. В связи с релокацией осенней может быть 2500 человек, — поделился цифрами Сергей Цукарь. — У нас примерно 3 тысячи айти-компаний и 30 тысяч специалистов, которые задействованы в этих компаниях. Компании самые разные, с мировыми именами, как вы знаете. Дефицит связан не с тем, что уехал кто-то, а он задолго до этого появился.