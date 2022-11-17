Около 2500 айтишников не хватает компаниям Новосибирской области — с чем связан дефицит

Дефицит специалистов сферы айти в Новосибирской области составил около 2500 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, во время прямого эфира на НГС сообщил министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.
— В Новосибирской области не хватает около 2 тысяч айти-специалистов, по оценке летом 2022 года. В связи с релокацией осенней может быть 2500 человек, — поделился цифрами Сергей Цукарь. — У нас примерно 3 тысячи айти-компаний и 30 тысяч специалистов, которые задействованы в этих компаниях. Компании самые разные, с мировыми именами, как вы знаете. Дефицит связан не с тем, что уехал кто-то, а он задолго до этого появился.
Министр подчеркнул, что напряженная ситуация на рынке труда в сфере айти стала складывать с 2020 года.
— Тогда были введены меры поддержки айти-компаний, когда обнулили налог на прибыль и снизили страховые взносы с 14% до 7%. Это было связано с вызовами цифровой экономики, появилась программа. Президент впервые обозначил как одну из национальных целей — цифровую трансформацию, и все начали по данному направлению работать. Тогда и начал формироваться дефицит айти-кадров.
Сейчас, как добавил министр, в Новосибирской области много образовательных программ для айти-специалистов.
— Цифра сейчас везде. В медицине, образовании и так далее. Много что сейчас делается для того, чтобы убрать дефицит. Мы увеличиваем количество мест в университетах. Но проблема, что специалистов уровня «джуниоров» стало много, а вот уровней «мидл» и «сеньор» не хватает, — поделился министр.
Сегодня министр отвечал на вопросы читателей НГС в прямом эфире.