Когда в Новосибирской области Linux полностью заменит Windows? Срок назвали в региональной Минцифре

Все государственные и критически важные структуры НСО за два года должны полностью перейти на отечественное программное обеспечение на базе Linux вместо Windows.

Об этом сегодня, 17 ноября, во время прямого эфира на НГС сообщил министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь.



— Мы все привыкли, что западных решений есть два — Windows и Apple, то отечественных за последнее время порядка 20 операционных систем. Самые известные — Astra Linux и ALT Linux, — перечислил министр. — Мы ставим себе задачу для себя в первую очередь перевести все критически важные информационные системы, ресурсы, работу госорганов на Linux. У нас масштабный проект по здравоохранению. Половина врачей работают на нем. Обычно информационные системы не предъявляют больших требований к операционной системе, потому что, как правило, работают по браузерному принципу.