20idei
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 60.35
eur 62.67
Тема дняВ НИИТО прооперировали врача скорой
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Новосибирский сварщик приходит в метро и читает там книгу разными голосами — смотрим видео

Молодой человек мечтает попасть в театральную студию

1 271
ds

Александр читает разными голосами книги по психологии уже не первый день

Поделиться

В Новосибирске в переходе метро на площади Ленина несколько дней появляется молодой человек, который разными голосами читает вслух книги.

Корреспондент НГС выяснил, что 27-летний Александр, так зовут чтеца, уже несколько раз выходил в переход, чтобы вслух читать книги по психологии. В первые дни это было учебное пособие, а последнее время он читает книгу-тренинг Марика и Эв Хазиных «Откройте форточку».

— Мне нравится разговаривать разными голосами, менять их. И мне нравится психология. Когда я читаю, я эмоционально вкладываюсь в это, потому что мне самому интересно. Это возможность реализации того, что мне на самом деле интересно. <…> Дома я разговариваю, но кто меня будет слушать — диван? Стул? Что он мне скажет? Он не даст мне обратную связь, какую-то реакцию. <…> Это и театральная какая-то возможность: окружающие тебя люди — как зрители. Это возможность не только проявлять себя, но и тренировать свои ораторские навыки, — объяснил свои чтения в метро Александр.

Александр признался, что уже сталкивался с непониманием прохожих. Например, когда он начинал читать книгу про агрессию, к нему подошел человек и стал агрессивно выяснять, что он тут делает.

— Потом он, правда, объяснил, что, может, помочь мне хочет. И я ему: «Ну, ты бы так сразу и говорил». А он сначала с наездом каким-то. Я даже испугался и достаточно сильно, — улыбнулся молодой человек.

Александр учился на газосварщика, но не работает — не может найти работу, да и работа газосварщика ему не нравится. Говорит, что есть желание попасть в какую-нибудь театральную студию. Но пока он проводит такие своеобразные тренировки в переходе метро.

До 2019 года на этом месте в переходе метро играл на баяне ставший городской легендой Владимир Веретенников. 24 января 2019 года знаменитый 73-летний «дедушка с баяном» умер от сердечного приступа. Помимо привычных музыкантов и попрошаек, в метрополитене можно встретить и необычных людей. Например, весной 2019 года НГС рассказал о группе молодых людей, которые танцевали в вагоне и ходили «паровозиком» под электронную музыку. А ранее НГС писал о знаменитом танцоре хип-хопа и брейк-данса из метро, который даже попал в популярное тогда реалити-шоу «Дом-2».

По теме

КнигаМетроПсихологияЧтение вслухПереход метро
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2