Новосибирский сварщик приходит в метро и читает там книгу разными голосами — смотрим видео

До 2019 года на этом месте в переходе метро играл на баяне ставший городской легендой Владимир Веретенников. 24 января 2019 года знаменитый 73-летний «дедушка с баяном» умер от сердечного приступа. Помимо привычных музыкантов и попрошаек, в метрополитене можно встретить и необычных людей. Например, весной 2019 года НГС рассказал о группе молодых людей, которые танцевали в вагоне и ходили «паровозиком» под электронную музыку. А ранее НГС писал о знаменитом танцоре хип-хопа и брейк-данса из метро, который даже попал в популярное тогда реалити-шоу «Дом-2».