Новосибирский сварщик приходит в метро и читает там книгу разными голосами — смотрим видео

В Новосибирске в переходе метро на площади Ленина несколько дней появляется молодой человек, который разными голосами читает вслух книги.
Корреспондент НГС выяснил, что
— Мне нравится разговаривать разными голосами, менять их. И мне нравится психология. Когда я читаю, я эмоционально вкладываюсь в это, потому что мне самому интересно. Это возможность реализации того, что мне на самом деле интересно. <…> Дома я разговариваю, но кто меня будет слушать — диван? Стул? Что он мне скажет? Он не даст мне обратную связь, какую-то реакцию. <…> Это и театральная какая-то возможность: окружающие тебя люди — как зрители. Это возможность не только проявлять себя, но и тренировать свои ораторские навыки, — объяснил свои чтения в метро Александр.
Александр признался, что уже сталкивался с непониманием прохожих. Например, когда он начинал читать книгу про агрессию, к нему подошел человек и стал агрессивно выяснять, что он тут делает.
— Потом он, правда, объяснил, что, может, помочь мне хочет. И я ему: «Ну, ты бы так сразу и говорил». А он сначала с наездом каким-то. Я даже испугался и достаточно сильно, — улыбнулся молодой человек.
Александр учился на газосварщика, но не работает — не может найти работу, да и работа газосварщика ему не нравится. Говорит, что есть желание попасть в какую-нибудь театральную студию. Но пока он проводит такие своеобразные тренировки в переходе метро.
До 2019 года на этом месте в переходе метро играл на баяне ставший городской легендой Владимир Веретенников. 24 января 2019 года знаменитый