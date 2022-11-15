«Схватил за руку и швырнул на асфальт»: новосибирский таксист выгнал пассажирку с вейпом и выложил видео в соцсети

Таксист в Новосибирске отказался ночью везти пассажирку из-за вейпа и выгнал девушку из машины. Скандал он снял на видео и после попросил своего друга разместить его в соцсетях. Пассажирка в ответ заявила, что водитель применил к ней силу, она требует от пабликов удалить размещенный с ней ролик.
Инцидент произошел в ночь с 5 по 6 ноября. На видео, которое выложено в соцсетях, мы видим молодую девушку, сидящую в машине и также снимающую происходящее на мобильный телефон. Водитель просит ее выйти из машины.
— Проблема в чем? — уточняет девушка.
— Проблема в том, что вы курите. Вы курите вейп в автомобиле.
Девушка отвечает, что не курила. Видео прерывается.
Блокировка водителя
В соцсетях водитель общается через своего друга по имени Николай.
— Я просто попросил не курить в салоне автомобиля, так как, помимо данного человека, сядут другие пассажиры, на что я услышал, что она поставит мне низкую оценку и я лишусь работы, и продолжала дальше курить. Мне пришлось остановить автомобиль и высадить данную особу, — цитирует таксиста Николай.
Кроме того, из его других сообщений следует, что таксиста заблокировал сервис «Яндекс.Такси».
— Сегодня ночью мне позвонила поддержка и сообщила о том, что на меня пожаловался пассажир. Я рассказал правду, они выслушали, положили трубку, и через 15 минут я был заблокирован в приложении без объяснения причины. Что теперь делать, я просто не знаю, это мой основной доход, а мне семью кормить и ипотеку платить, как быть, я просто не знаю, — написал от имени таксиста его друг Николай.
Корреспондент НГС поговорила с Николаем, он отказался давать контакт своего друга, который попал в эту ситуацию.
— У него соцсетей своих нет, он попросил меня разместить. Он не хочет ни с кем беседовать, сейчас не в настроении, — отметил мужчина.
«У меня были синяки и легкие ушибы»
Корреспонденту НГС удалось выйти и на аккаунт во «ВКонтакте», владелица которого представляется пассажиркой и требует удаления видео из пабликов. В разговоре с НГС она отказалась представляться, но все же рассказала свою версию произошедшего, попросив сохранить полностью анонимность и не публиковать видео с ней.
Она сообщила, что перед инцидентом она отмечала день рождения друга и в какой-то момент поняла, что перебрала с алкоголем. Девушка решила вернуться домой на такси. В салоне спросила у водителя разрешения курить вейп. По словам девушки, она только залила жидкость, но не использовала устройство по назначению.
— Далее водитель остановил машину и потребовал покинуть салон автомобиля. Я попыталась выяснить причину. Водитель ответил, что просит меня покинуть салон, потому что он почувствовал запах вейпа и сделал вывод, что я курю. Я была не согласна с его претензиями и не хотела покидать авто. Я хотела поскорее оказаться дома, чтобы лечь спать, — написала корреспонденту НГС пассажирка.
Тогда, по словам девушки, водитель решил разобраться силой. Сибирячка утверждает, что она не материлась и никак не грубила водителю.
— Он схватил меня за руку и вышвырнул из машины на асфальт. После этого у меня были синяки и легкие ушибы, — объяснила девушка. — Но меня больше возмутило его дальнейшее поведение. Он посчитал, что может выложить видео с моим изображением без моего согласия в интернет и распространить клеветнические сведения, очернив меня. Я же считаю, что в данной ситуации повела себя более достойно, чем водитель, несмотря на то, что была пьяна. Никому не причинила вреда и никого не оскорбила. Я понимаю, что работа водителем такси нервная, но такими действиями водитель ставит пассажира в опасность, что может привести к трагедии. Я могла удариться головой, а если бы было холоднее, могла бы просто замерзнуть насмерть.
Девушка намерена обратиться в суд и полицию, но никакими документами это не подтвердила.
Что говорит сервис
В сервисе «Яндекс.Такси» сообщили, что знают о конфликте.
— Описанный случай сейчас разбирает служба поддержки — меры будут приняты в соответствии с нашими правилами. Водитель сотрудничает с сервисом продолжительное время, у него высокий рейтинг и отсутствуют другие жалобы со стороны пассажиров, сейчас доступ к заказам ему открыт, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Яндекс.Такси».
В начале ноябре мы публиковали рассказы водителей такси, что их больше всего раздражает в пассажирах, и получили большой отклик. Затем мы дали высказаться новосибирцам, которых таксисты возят, и замечаний у них ненамного меньше.