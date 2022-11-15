«Схватил за руку и швырнул на асфальт»: новосибирский таксист выгнал пассажирку с вейпом и выложил видео в соцсети

Таксист в Новосибирске отказался ночью везти пассажирку из-за вейпа и выгнал девушку из машины. Скандал он снял на видео и после попросил своего друга разместить его в соцсетях. Пассажирка в ответ заявила, что водитель применил к ней силу, она требует от пабликов удалить размещенный с ней ролик.

Инцидент произошел в ночь с 5 по 6 ноября. На видео, которое выложено в соцсетях, мы видим молодую девушку, сидящую в машине и также снимающую происходящее на мобильный телефон. Водитель просит ее выйти из машины.