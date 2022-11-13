В Кузбассе военкомат пытался мобилизовать братьев-близнецов: как они избежали отправки на СВО
Молодые мужчины решили отстаивать свои права
Два брата-близнеца из Новокузнецка избежали отправки на спецоперацию, хотя получили от военкомата справки, что подлежат призыву по частичной мобилизации.
Братья-близнецы Александр и Дмитрий Новоженниковы проходили срочную службу в 2020 и 2021 годах, по ее итогам они получили военную специальность санитара. В начале октября
— Никакого уточнения обстоятельств, которые могли бы препятствовать призыву на военную службу, никакого медобследования братьям не провели. Они обратились ко мне за юридической помощью. 19 октября мы направили в суд иски с рядом требований, в том числе признать незаконными решения военкомата о признании моих доверителей годными к военной службе, а также изъятие у них военных билетов. Суд обязал военкомат предоставить информацию по ситуации братьев и провести медобследование. В ходе судебных разбирательств представитель военкомата принес в суд официальную бумагу, где было указано, что решение о призыве мужчин в армию по мобилизации не принималось. Больше призвать близнецов не пытались. Через некоторое время президент России объявил о завершении частичной мобилизации. Мои доверители сейчас в Новокузнецке, живут, работают. Военники им так и не вернули, — пояснил Евгений Ильченко.
Ильченко добавил, что изъятие военных билетов у близнецов Центральный районный суд Новокузнецка признал не ущемляющим их права, хотя юрист убежден, что это не так. По его оценке, наличие военника крайне необходимо человеку в нескольких случаях, в том числе при устройстве на новую работу. В связи с этим Евгений Ильченко намерен обжаловать решение новокузнецкого суда в вышестоящей инстанции и в идеале добиться понуждения военкомата к возврату военных билетов.
В решениях Центрального районного суда Новокузнецка по делам братьев Новоженниковых, с которыми ознакомился корреспондент NGS42.RU, подтверждаются сведения, приведенные юристом. В частности, там указано о том, что на одном из заседаний представитель военкомата по Центральному, Куйбышевскому районам Новокузнецка и по Новокузнецкому району предоставил в суд документ, свидетельствующий об отсутствии окончательного решения призывной комиссии о мобилизации близнецов.
Относительно изъятия у мужчин военных билетов представитель военкомата указал, что это было необходимо на фоне большого наплыва мобилизованных для уточнения их персональных данных, упорядочивания и ускорения процедур их оформления с целью дальнейшей отправки к местам несения службы. Почему братьям не вернули военные билеты после окончания частичной мобилизации, сотрудник военкомата не пояснил.
Один из близнецов, Александр Новоженников, рассказал нашему порталу, что братья родились в 2000 году в Новокузнецке. Они учились в школе
— Отношение к спецоперации у нас с братом нейтральное, при этом мы считаем, что не подходим под критерии, которые назывались на старте частичной мобилизации. В частности, говорили, что будут призывать людей с боевым опытом, у нас же такого опыта и навыков военного дела нет. Во время срочной службы мы выполняли обязанности санитаров в госпитале плюс убирались и дежурили. Абсолютно никакой боевой подготовки у нас не было, — поделился Александр Новоженников.
Новокузнечанин также подтвердил, что по состоянию на 11 ноября близнецам не вернули военные билеты. Он добавил, братья опасаются, что их вновь могут попытаться призвать в случае объявления новых «волн» мобилизации. Что делать в таком случае, мужчины пока не решили.
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