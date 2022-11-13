20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 60.22
eur 61.54
Тема дняБастрыкин поручил проверить детсад с вшами
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Кузбассе военкомат пытался мобилизовать братьев-близнецов: как они избежали отправки на СВО

Молодые мужчины решили отстаивать свои права

1 578
ds

С помощью юриста мобилизованные добились желаемого и не поехали в армию

Поделиться

Два брата-близнеца из Новокузнецка избежали отправки на спецоперацию, хотя получили от военкомата справки, что подлежат призыву по частичной мобилизации. 20-летние парни прошли срочную службу и получили военную специальность санитаров, но не обладали боевым опытом. Поэтому они решили отстаивать свои права и подали иски в суд. Корреспондент NGS42.RU Игорь Епифанцев поговорил с одним из братьев и юристом, защищающим их интересы, а также изучил материалы суда. Рассказываем все подробности этой истории.

Братья-близнецы Александр и Дмитрий Новоженниковы проходили срочную службу в 2020 и 2021 годах, по ее итогам они получили военную специальность санитара. В начале октября 2022-го, как рассказал нам защищающий их интересы юрист Евгений Ильченко, братьям пришли уведомления с требованием явиться в военкомат для уточнения документов. По данным юриста, когда мужчины пришли, у них забрали военные билеты и выдали справки о призыве по частичной мобилизации. Также братьям сказали ждать звонка с указанием даты отправки на подготовку к СВО и дали список вещей и предметов, которые необходимо приобрести перед отправкой.

— Никакого уточнения обстоятельств, которые могли бы препятствовать призыву на военную службу, никакого медобследования братьям не провели. Они обратились ко мне за юридической помощью. 19 октября мы направили в суд иски с рядом требований, в том числе признать незаконными решения военкомата о признании моих доверителей годными к военной службе, а также изъятие у них военных билетов. Суд обязал военкомат предоставить информацию по ситуации братьев и провести медобследование. В ходе судебных разбирательств представитель военкомата принес в суд официальную бумагу, где было указано, что решение о призыве мужчин в армию по мобилизации не принималось. Больше призвать близнецов не пытались. Через некоторое время президент России объявил о завершении частичной мобилизации. Мои доверители сейчас в Новокузнецке, живут, работают. Военники им так и не вернули, — пояснил Евгений Ильченко.

Поделиться

Ильченко добавил, что изъятие военных билетов у близнецов Центральный районный суд Новокузнецка признал не ущемляющим их права, хотя юрист убежден, что это не так. По его оценке, наличие военника крайне необходимо человеку в нескольких случаях, в том числе при устройстве на новую работу. В связи с этим Евгений Ильченко намерен обжаловать решение новокузнецкого суда в вышестоящей инстанции и в идеале добиться понуждения военкомата к возврату военных билетов.

В решениях Центрального районного суда Новокузнецка по делам братьев Новоженниковых, с которыми ознакомился корреспондент NGS42.RU, подтверждаются сведения, приведенные юристом. В частности, там указано о том, что на одном из заседаний представитель военкомата по Центральному, Куйбышевскому районам Новокузнецка и по Новокузнецкому району предоставил в суд документ, свидетельствующий об отсутствии окончательного решения призывной комиссии о мобилизации близнецов.

Относительно изъятия у мужчин военных билетов представитель военкомата указал, что это было необходимо на фоне большого наплыва мобилизованных для уточнения их персональных данных, упорядочивания и ускорения процедур их оформления с целью дальнейшей отправки к местам несения службы. Почему братьям не вернули военные билеты после окончания частичной мобилизации, сотрудник военкомата не пояснил.

Поделиться

Один из близнецов, Александр Новоженников, рассказал нашему порталу, что братья родились в 2000 году в Новокузнецке. Они учились в школе № 41, затем вместе поступили в Кузнецкий индустриальный техникум, который успешно окончили. На следующий год мужчины планируют поступать в вуз для получения высшего образования. В настоящее время они работают на предприятии, кроме того, обучаются в автошколе.

— Отношение к спецоперации у нас с братом нейтральное, при этом мы считаем, что не подходим под критерии, которые назывались на старте частичной мобилизации. В частности, говорили, что будут призывать людей с боевым опытом, у нас же такого опыта и навыков военного дела нет. Во время срочной службы мы выполняли обязанности санитаров в госпитале плюс убирались и дежурили. Абсолютно никакой боевой подготовки у нас не было, — поделился Александр Новоженников.

Новокузнечанин также подтвердил, что по состоянию на 11 ноября близнецам не вернули военные билеты. Он добавил, братья опасаются, что их вновь могут попытаться призвать в случае объявления новых «волн» мобилизации. Что делать в таком случае, мужчины пока не решили.

Ранее NGS42.RU писал про 30-летнего жителя Мариинска, который около месяца назад подал в суд на военкомат, где у него забрали военный билет и признали годным к мобилизации. Тогда ему было отказано в удовлетворении иска, но мужчина на этом не остановился, а попытался обжаловать решение. В вышестоящей инстанции также не удовлетворили его требования.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Всю информацию о частичной мобилизации и спецоперации мы собираем в специальном разделе сайта. Фоторепортажи и видео с отправок мобилизованных кузбассовцев можно посмотреть в этой теме.

Также мы поговорили с близкими тех, кто получил повестки или уехал из страны, не желая участвовать в спецоперации. Их монологи мы собираем в отдельном сюжете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Мы есть в Telegram и во «ВКонтакте».

По теме

НовокузнецкБлизнецыБратьяИскЮристСудЧастичная мобилизацияМобилизованные
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2