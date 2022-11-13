В Кузбассе военкомат пытался мобилизовать братьев-близнецов: как они избежали отправки на СВО

Ильченко добавил, что изъятие военных билетов у близнецов Центральный районный суд Новокузнецка признал не ущемляющим их права, хотя юрист убежден, что это не так. По его оценке, наличие военника крайне необходимо человеку в нескольких случаях, в том числе при устройстве на новую работу. В связи с этим Евгений Ильченко намерен обжаловать решение новокузнецкого суда в вышестоящей инстанции и в идеале добиться понуждения военкомата к возврату военных билетов.



В решениях Центрального районного суда Новокузнецка по делам братьев Новоженниковых, с которыми ознакомился корреспондент NGS42.RU, подтверждаются сведения, приведенные юристом. В частности, там указано о том, что на одном из заседаний представитель военкомата по Центральному, Куйбышевскому районам Новокузнецка и по Новокузнецкому району предоставил в суд документ, свидетельствующий об отсутствии окончательного решения призывной комиссии о мобилизации близнецов.