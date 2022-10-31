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Спецоперация на Украине

10 новосибирцев пытались обжаловать свою мобилизацию через суд — мы узнали, что из этого вышло

Два иска сейчас на рассмотрении в районных судах города

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Вернуться из учебного лагеря домой при помощи суда пока не удалось ни одному новосибирцу

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10 новосибирцев попытались обжаловать свою мобилизации. Об этом сегодня, 31 октября 2022 года, рассказали НГС в пресс-службе судебного департамента НГС.

С 21 сентября по 28 октября 2022 года, по данным департамента, в районные и городские суды Новосибирской области обратились 10 мужчин, которые хотели избежать мобилизации и участия в СВО и подали исковые заявления к военным комиссариатам.

— Трое истцов от исков отказались, еще два подали в суды заявления о возвращении административного искового заявления, — уточнили в Судебном департаменте. — По трем искам суды отказали в удовлетворении исковых требований.

При этом, по данным ведомства, двое истцов вообще не получали повестки и обратились в суд превентивно, чтобы получить бронь. Третий апеллировал к тому, что в связи с плохим здоровьем ему должны изменить категорию годности, но суд встал на сторону военного комиссариата.

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— Ответчик, военный комиссариат, предоставил данные, что в течение 2021–2022 годов мужчина не обращался за медицинской помощью в медучреждения района, — рассказали в департаменте. — Также он не обращался за медпомощью в медицинскую службу НВВКУ во время его нахождения в мобилизационном пункте, не сообщал о наличии хронических заболеваний и ходатайств о проведении в отношении него медицинского освидетельствования не заявлял.

Еще два заявления мобилизованных сейчас рассматривают в судах.

Ранее НГС разбирался, как поменять категорию годности в военном билете и до какого возраста это нужно сделать.

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