10 новосибирцев пытались обжаловать свою мобилизацию через суд — мы узнали, что из этого вышло

10 новосибирцев попытались обжаловать свою мобилизации. Об этом сегодня, 31 октября 2022 года , рассказали НГС в пресс-службе судебного департамента НГС.



С 21 сентября по 28 октября 2022 года, по данным департамента, в районные и городские суды Новосибирской области обратились 10 мужчин, которые хотели избежать мобилизации и участия в СВО и подали исковые заявления к военным комиссариатам.