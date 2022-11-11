Колонна автозаков ГУФСИН проехала ночью по Новосибирску — видео

На следующий день родственники осужденных, которых содержат в ИК № 14 в городе Тогучин Новосибирской области, собрались в комнате приема передач исправительного учреждения, чтобы потребовать встречи со своими мужьями и сыновьями и с руководством колонии. Они считают, что в ИК-14 идет вербовка в ряды ЧВК «Вагнера» для участия в спецоперации. Корреспондент направил запрос Евгению Пригожину в его холдинг «Конкорд», но там ответили, что информация о возможной вербовке заключенных в ЧВК «не является публичной».

