Колонна автозаков ГУФСИН проехала ночью по Новосибирску — видео
Машины заметили на улице Немировича-Данченко
Ночью 11 ноября в Новосибирске заметили колонну машин ГУФСИН. Читатель НГС, приславший в редакцию НГС видео, насчитал не менее 7 автомобилей типа автозак (специальный грузовой автомобиль для перевозки заключенных, подозреваемых и обвиняемых. — Прим. ред.), передвигавшихся по улице Немировича-Данченко.
Корреспондент НГС запросил комментарий у пресс-службы ГУФСИН, но к моменту публикации ответ не поступил. Мы направили запрос в ведомство.
2 ноября на сайте ГУФСИН РФ появилась информация о введении в новосибирских колониях (ИК-2, 3, 8, 12, 13, 14, 18) карантина из-за ковида. В связи с этим было приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными. Их родственники также сообщили, что в колониях отключена мобильная связь.
На следующий день родственники осужденных, которых содержат в ИК
Информацию о том, что в ИК-14 были замечены вербовщики от ЧВК «Вагнер», сообщил освободившийся недавно после 20 лет срока Юрий Лучников.