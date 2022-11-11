20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 61.24
eur 61.00
СрочноВодитель маршрутки — о смертельном ДТП
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Колонна автозаков ГУФСИН проехала ночью по Новосибирску — видео

Машины заметили на улице Немировича-Данченко

3 360
ds

Колонну заметили в три часа ночи

Поделиться

Ночью 11 ноября в Новосибирске заметили колонну машин ГУФСИН. Читатель НГС, приславший в редакцию НГС видео, насчитал не менее 7 автомобилей типа автозак (специальный грузовой автомобиль для перевозки заключенных, подозреваемых и обвиняемых. — Прим. ред.), передвигавшихся по улице Немировича-Данченко.

Корреспондент НГС запросил комментарий у пресс-службы ГУФСИН, но к моменту публикации ответ не поступил. Мы направили запрос в ведомство.

2 ноября на сайте ГУФСИН РФ появилась информация о введении в новосибирских колониях (ИК-2, 3, 8, 12, 13, 14, 18) карантина из-за ковида. В связи с этим было приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными. Их родственники также сообщили, что в колониях отключена мобильная связь.

На следующий день родственники осужденных, которых содержат в ИК № 14 в городе Тогучин Новосибирской области, собрались в комнате приема передач исправительного учреждения, чтобы потребовать встречи со своими мужьями и сыновьями и с руководством колонии. Они считают, что в ИК-14 идет вербовка в ряды ЧВК «Вагнера» для участия в спецоперации. Корреспондент направил запрос Евгению Пригожину в его холдинг «Конкорд», но там ответили, что информация о возможной вербовке заключенных в ЧВК «не является публичной».

Информацию о том, что в ИК-14 были замечены вербовщики от ЧВК «Вагнер», сообщил освободившийся недавно после 20 лет срока Юрий Лучников.

По теме

ГУФСИННовосибирскЧВК ВагнерКолоннаВербовка заключенных
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2