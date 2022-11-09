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Коммунальщики закончили ночные полеты на вертолете над Новосибирском

При помощи аэросъемки с вертолета они искали повреждения на трубах

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Облеты начались 31 октября 2022 года

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Работники СГК закончили аэросъемку с вертолета. Сообщение об этом появилось сегодня, 9 ноября 2022 года, в телеграм-канале компании.

— Совсем скоро специалисты СГК получат карту в виде снимков с адресной привязкой потенциальных дефектов теплотрасс. В ближайшие дни бригада специалистов приступит к наземной диагностике и оперативно выполнит ремонт поврежденных участков, — указывается в сообщении.

На кружащий над городом вертолет читатели НГС пожаловались 31 октября 2022 года: он начал летать в два часа ночи и не давал спать новосибирцам. Мэр города Анатолий Локоть заявил в ходе пресс-конференции, что ради выявления дефектов горожане могут потерпеть временные неудобства, а контролировать движение воздушного транспорта над Новосибирском он не может.

Ранее мы публиковали карту износа теплосетей — в их ремонт планировалось вложить 1,77 миллиарда рублей.

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СГКАэросъемкаВертолетРемонт теплотрасс
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