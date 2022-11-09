Коммунальщики закончили ночные полеты на вертолете над Новосибирском
При помощи аэросъемки с вертолета они искали повреждения на трубах
Работники СГК закончили аэросъемку с вертолета. Сообщение об этом появилось сегодня,
— Совсем скоро специалисты СГК получат карту в виде снимков с адресной привязкой потенциальных дефектов теплотрасс. В ближайшие дни бригада специалистов приступит к наземной диагностике и оперативно выполнит ремонт поврежденных участков, — указывается в сообщении.
На кружащий над городом вертолет читатели НГС пожаловались
Ранее мы публиковали карту износа теплосетей — в их ремонт планировалось вложить 1,77 миллиарда рублей.