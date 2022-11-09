Коммунальщики закончили ночные полеты на вертолете над Новосибирском

Работники СГК закончили аэросъемку с вертолета. Сообщение об этом появилось сегодня, 9 ноября 2022 года, в телеграм-канале компании.



— Совсем скоро специалисты СГК получат карту в виде снимков с адресной привязкой потенциальных дефектов теплотрасс. В ближайшие дни бригада специалистов приступит к наземной диагностике и оперативно выполнит ремонт поврежденных участков, — указывается в сообщении.