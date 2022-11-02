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На Родниках детский сад начали строить: его подрядчик занимался реконструкцией Театра Афанасьева

За строительство заплатят более 433 миллионов рублей

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Работы должны завершить в 2023 году

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В Новосибирске в микрорайоне Родники начали строить детский сад по адресу Гребенщикова, 4. Аукцион выиграл подрядчик, который занимался реконструкцией Театра Афанасьева и строит школу на улице Крылова.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале, новый детский сад будет трехэтажным, здание рассчитано на 320 детей.

— В феврале строители планируют закончить стены, в марте сделают кровлю и отопление, в начале лета приступят к отделочным работам, — говорится в телеграм-канале «Анатолий Локоть».

Аукцион на строительство детского сада выиграла компания РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой», за работы готовы заплатить более 433 миллионов рублей. По условиям контракта строительство здания должны завершить до декабря 2023 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», закрытое акционерное общество Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» учредили в мае 1993 года. Генеральный директор фирмы — Михаил Ильич Голубев. Выручка компании в 2021 году составила 786,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,5 миллиона рублей. «Новосибирскгражданстрой» выигрывал аукционы на реконструкцию Театра Афанасьева, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы № 34 и корпуса для лицея № 130.

На момент публикации комментарий от представителей подрядчика получить не удалось, в компании сообщили, что руководитель находится в командировке.

Недавно в Новосибирске выбрали подрядчика на строительство школы № 57 в Дзержинском районе за 722 миллиона рублей.

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ГосзакупкиДетский садКонтрактПодрядчикСтроительствоМикрорайон Родники
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