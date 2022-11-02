На Родниках детский сад начали строить: его подрядчик занимался реконструкцией Театра Афанасьева
За строительство заплатят более
В Новосибирске в микрорайоне Родники начали строить детский сад по адресу Гребенщикова, 4. Аукцион выиграл подрядчик, который занимался реконструкцией Театра Афанасьева и строит школу на улице Крылова.
Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале, новый детский сад будет трехэтажным, здание рассчитано на 320 детей.
— В феврале строители планируют закончить стены, в марте сделают кровлю и отопление, в начале лета приступят к отделочным работам, — говорится в телеграм-канале «Анатолий Локоть».
Аукцион на строительство детского сада выиграла компания РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой», за работы готовы заплатить более
По данным сервиса «Контур.Фокус», закрытое акционерное общество Ремонтно-строительное управление
На момент публикации комментарий от представителей подрядчика получить не удалось, в компании сообщили, что руководитель находится в командировке.
Недавно в Новосибирске выбрали подрядчика на строительство школы