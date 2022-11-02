Частичная мобилизация завершилась: что делать тем, кто получил повестки? А если ее прислали по WhatsApp?
Пытаемся разобраться с юристом, что делать военнообязанным мужчинам
Минобороны России заявило о завершении частичной мобилизации. По сообщению министерства, до 1 ноября должны завершиться все мобилизационные мероприятия, а военкоматы перестать присылать повестки. Что делать тем, кто уже получил повестку, не успел явиться в военкомат? Или если в военкомате сказали прийти позже? Мы спросили об этом у юриста.
По словам юриста Константина Зиновьева, сейчас нет никакого действующего законодательства, которое дало бы ответы эти вопросы.
Константин Зиновьев — управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов», доцент кафедры гражданского права Сибирского университета потребительской кооперации.
Тем не менее, опираясь на существующие нормы, можно следовать такому порядку действий:
— При наличии повестки необходимо явиться в указанное в ней время и попросить проставить на ней отметку о явке. До окончания мобилизации взамен одной повестки выдавали новую повестку. Сейчас мобилизация закончилась и основания для выдачи повестки нет. Поэтому сейчас можно ограничиться отметкой о том, что по повестке явился, — рассказал Константин Зиновьев.
Если же о повестке вам сообщили по телефону или оставили ее у двери, то можно вообще ничего не делать:
— Это не является официальным извещением, поэтому никаких последствий не несет, — пояснил юрист.
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О том, что делать, если повестка пришла по WhatsApp, мы подробно писали здесь. Все новости и истории по теме частичной мобилизации и СВО мы собрали в одном месте, чтобы их было удобнее прочитать. Среди полезных инструкций — разбор, как можно поменять категорию в военном билете.