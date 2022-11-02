Частичная мобилизация завершилась: что делать тем, кто получил повестки? А если ее прислали по WhatsApp?

Тем не менее, опираясь на существующие нормы, можно следовать такому порядку действий:

— При наличии повестки необходимо явиться в указанное в ней время и попросить проставить на ней отметку о явке. До окончания мобилизации взамен одной повестки выдавали новую повестку. Сейчас мобилизация закончилась и основания для выдачи повестки нет. Поэтому сейчас можно ограничиться отметкой о том, что по повестке явился, — рассказал Константин Зиновьев.