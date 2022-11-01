Сколько новосибирцев призовут на срочную службу и куда их отправят — объясняет правительство НСО
Направлять срочников в зону СВО запрещено
В Новосибирской области в рамках осеннего призыва на срочную службу в армию отправятся около 2 тысяч жителей региона. Об этом сообщило правительство НСО.
— В Новосибирской области 1 ноября стартовал осенний призыв, на военную службу призовут порядка 2000 молодых людей, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Призывные комиссии региона начали свою работу. Отправки в войска срочников пройдут с 9 ноября по 15 декабря.
В правительстве НСО подчеркнули, что осенний призыв не связан с проведением СВО и отправка срочников в ее зону запрещена. По информации военного комиссара НСО, полковника Евгения Кудрявцева молодых людей будут направлять в воинские части, расположенные только на территории РФ, за исключением принятых в состав РФ территорий, на которых объявлено военное положение.
— Норма осеннего призыва этого года немного ниже, чем прошлой осенью, призывных ресурсов в районах для выполнения плана отправок достаточно. Сборный пункт военного комиссариата региона для своевременной отправки призывников в войска (силы) подготовлен, завезено и подготовлено к выдаче вещевое имущество, — приводит данные военкома правительство НСО.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве еще 26 сентября. Но Минобороны РФ этой осенью отложило осенний призыв на месяц — соответствующий указ подписал президент России. Он должен был начаться с 1 октября, но с 21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация.