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Возбуждено уголовное дело из-за гибели 43-летнего рабочего на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Мужчина сорвался в вентиляционную шахту

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При падении мужчина получил серьезные травмы

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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 43-летнего рабочего на стройке нового ЛДС. Инцидент произошел 25 октября.

— По данным следствия рабочий проводил работы по изоляции трубопроводов на пятом этаже строящегося спортивного комплекса. В результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ он упал в вентиляционную шахту, получив травмы, не совместимые с жизнью, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с московским ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 млрд рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан. Выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона.

Многофункциональную ледовую арену на левом берегу Новосибирска возводили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году, однако спортивное событие перенесли из России.

Год назад, 24 октября, в помещении «Бытового городка Бытовка 38» на территории строительства ЛДС обнаружили тело 39-летнего мужчины.

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