Возбуждено уголовное дело из-за гибели 43-летнего рабочего на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Мужчина сорвался в вентиляционную шахту
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 43-летнего рабочего на стройке нового ЛДС. Инцидент произошел 25 октября.
— По данным следствия рабочий проводил работы по изоляции трубопроводов на пятом этаже строящегося спортивного комплекса. В результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ он упал в вентиляционную шахту, получив травмы, не совместимые с жизнью, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело возбуждено по
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