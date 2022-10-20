До суда дошло дело отца, который насмерть задавил своего маленького сына в Новосибирске
Ребенку было полтора года
В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба суда. Новосибирец сбил на машине собственного полуторагодовалого сына.
По версии следствия, инцидент произошел 10 июля 2022 года вблизи одного из домов по улице Рябиновой Октябрьского района Новосибирска. Мужчина захотел перепарковать автомобиль «Газель» на придомовой территории здания, где также находился его малолетний сын. Ребенок был без присмотра.
Отмечается, что новосибирец начал движение вперед на автомобиле и наехал передним колесом на сына. В результате происшествия от полученных травм ребенок скончался.
В суде уточнили, что мужчина не проявил должной внимательности и предусмотрительности, а также не убедился в безопасности движения на участке. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— Дело находится на изучении судьи, судебное заседание по делу не назначено, — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее дело было возбуждено по другой статье — ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
Как сообщали корреспонденту НГС ближайшие соседи семейства, мальчик залез под бампер автомобиля. Старшие братья ребенка пытались предупредить отца, чтобы тот остановился, однако мужчина не услышал.